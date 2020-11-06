Ринок мобільних телефонів в Україні. Китайські бренди посунули iPhone з ТОП-5

Показник приросту продажу Xiaomi склав 82%

Найбільш популярним брендом смартфонів в Україні у третьому кварталі став Xiaomi з часткою ринку 40%. Про це повідомив на Facebook голова Ради директорів ТОВ «Алло» Дмитро Деревицький посилаючись на данні дослідницької компанії Canalis.

За словами Деревицького, в 3-му кварталі 2020 року китайський бренд посів перше місце на ринку України, обігнавши Apple за кількістю проданих смартфонів.

«Порядок ринку смартфонів визначають китайські бренди, Apple вибув з топ-5 ринку, а Samsung в гордій самоті тримає оборону в оточенні китайських виробників. У чому ж секрет привабливості китайських постачальників? Перш за все це найвищий рівень R&D та інновацій на світовому рівні. Потім – справедливий рівень маржинального прибутку. І нарешті, один з найпотужніших чинників – деяким китайським виробникам вдалося побудувати історію навколо свого бренду і сформувати співтовариство фанатів, які люблять бренд і готові за ним у вогонь і в воду», – зазначив Деревицький.

Показник приросту продажу Xiaomi склав 82%

Експерти дослідницької компанії Counterpoint Research відзначають, що високий рівень продажів був досягнутий не тільки в Китаї, але і на глобальних ринках. Популярність Xiaomi зростає в тому числі і в Європі, де компанія поступово займає позицію найуспішнішого китайського бренду смартфонів.

Нагадаємо, що Xiaomi висміяла Apple за новий iPhone 12.

Як відомо, 13 жовтня відбувалася презентація нових гаджетів Apple. У першу чергу фанати бренду чекають показ смартфонів iPhone 12.

Раніше експерти назвали найпопулярніший смартфон у світі в 2020 році. Найбільш популярною моделлю смартфона, яка продавалася по всьому світу, виявився iPhone 11 – 37,7 мільйона примірників.