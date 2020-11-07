ЗМІ розкрили подробиці про iPhone 13

Наступна лінійка смартфонів Apple, як і актуальна, буде складатися з чотирьох апаратів

У 2021 році Apple випустить чотири смартфона.

Про це повідомляє видання MyFixGuide з посиланням на авторитетного інсайдера Мін-Чі Ко (Ming-Chi Kuo).

У звіті аналітика йдеться, що наступна лінійка смартфонів Apple, як і актуальна, буде складатися з чотирьох апаратів. Найімовірніше, моделі отримають назви iPhone 13, 13 mini, 13 Pro і 13 Pro Max.

За інформацією Мін-Чі Ко, найважливішим нововведенням апаратів серії стане поліпшена система основних камер.

Спеціаліст зауважив, що основною відмінністю камер наступного покоління від актуального виявиться наявність зміненого надширококутного об'єктива. Мін-Чі Ко заявив, що якщо відповідний сенсор iPhone 12 Pro і Pro Max має апертуру f / 2.4, то оновлений сенсор отримає апертуру f / 1.8. Також камери пристроїв отримають нову систему автофокусу. Експерт звернув увагу, що мова йде виключно про топові гаджетні лінійки - iPhone 13 Pro і 13 Pro Max.

Спеціаліст зауважив, що більшу частину замовлень - 70 відсотків - на виробництво сенсорів для камери отримає тайванська компанія Largan Precision. Раніше Apple довіряла їй не більше 50 відсотків від загального числа замовлень.