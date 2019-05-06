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    Завтра Броварський суд продовжить розгляд справи Савченко

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    <span>Надія Савченко</span> - Завтра Броварський суд продовжить розгляд справи Савченко
    Надія Савченко

    Засідання має розпочатись об 11:00

    У вівторок, 7 травня, Броварський міський районний суд Київської області має продовжити розгляд справи стосовно народного депутата Надії Савченко, яка підозрюється у плануванні терористичного акту. 

     Про це йдеться у розкладі суду на 7 травня.

    Окрім народного депутата Савченко обвинуваченим також є екс-керівник центру звільнення полонених «Офіцерський корпус» Володимир Рубан. 

    «Суть позову - терористичний акт. Обвинувачений: Надія Савченко, Володимир Рубан» - йдеться у розкладі.

    Так, засідання має розпочатись об 11:00. Зазначено, що справу розглядатиме колегія з трьох суддів Броварського райсуду. З боку сторони звинувачення - прокурор Олександр Банник, від групи захистників  адвокати  Андрій Левковець та Олександр Шадрін.

    Як відомо, Броварський міський суд випустив з-під арешту нардепа Надію Савченко та іншого фігуранта справи Володимира Рубана.

    Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що звільнення Надії Савченко та Володимира Рубана було виключно компетенцією суду.

    Як відомо, Луценко у серпні 2018 року заявив, що під час слідства у справі народного депутата Надії Савченко і керівника Центру звільнення полонених «Офіцерський корпус» Володимира Рубана зібрано всі необхідні докази, які підтверджують версію про підготовку масштабного теракту в центрі Києва.

    8 березня минулого року правоохоронці затримали Рубана під час його спроби потрапити в Україну з так званої «ДНР». 

    Джерело: РБК-Україна

    Надія Савченко суд ДНР Володимир Рубан Олександр Шадрін
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