Завтра Броварський суд продовжить розгляд справи Савченко



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Надія Савченко

Засідання має розпочатись об 11:00

У вівторок, 7 травня, Броварський міський районний суд Київської області має продовжити розгляд справи стосовно народного депутата Надії Савченко, яка підозрюється у плануванні терористичного акту.

Про це йдеться у розкладі суду на 7 травня.

Окрім народного депутата Савченко обвинуваченим також є екс-керівник центру звільнення полонених «Офіцерський корпус» Володимир Рубан.

«Суть позову - терористичний акт. Обвинувачений: Надія Савченко, Володимир Рубан» - йдеться у розкладі.

Так, засідання має розпочатись об 11:00. Зазначено, що справу розглядатиме колегія з трьох суддів Броварського райсуду. З боку сторони звинувачення - прокурор Олександр Банник, від групи захистників адвокати Андрій Левковець та Олександр Шадрін.

Як відомо, Броварський міський суд випустив з-під арешту нардепа Надію Савченко та іншого фігуранта справи Володимира Рубана.

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що звільнення Надії Савченко та Володимира Рубана було виключно компетенцією суду.

Як відомо, Луценко у серпні 2018 року заявив, що під час слідства у справі народного депутата Надії Савченко і керівника Центру звільнення полонених «Офіцерський корпус» Володимира Рубана зібрано всі необхідні докази, які підтверджують версію про підготовку масштабного теракту в центрі Києва.

8 березня минулого року правоохоронці затримали Рубана під час його спроби потрапити в Україну з так званої «ДНР».

Джерело: РБК-Україна