Завтра Україну накриють дощі з грозами, на вихідних буде спекотно



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Вихідні в Україні будуть спекотними, місцями можливі грозові дощі

Температура повітря у п'ятницю трохи підвищиться

У п’ятницю, 24 липня, погоду в Україні визначить переважно суха повітряна маса, але місцями пройдуть дощі з грозами.

Про це повідомила український синоптик Наталія Діденко.

За її словами, дощі з грозами очікуються в центральних областях, на північному сході країни, на Прикарпатті та в Одеській області.

Температура повітря дещо підвищиться: протягом дня +23 - +28 градусів, на півдні і південному сході +26 - +32 градуси.

У Києві істотні опади не очікуються. Температура повітря коливатиметься близько +25, +26 градусів.

«Вихідні будуть ще теплішими, але з локальними грозовими дощами», - резюмувала синоптик.