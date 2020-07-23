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    Завтра Україну накриють дощі з грозами, на вихідних буде спекотно

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    Вихідні в&nbsp;Україні будуть спекотними, місцями можливі грозові дощі - Завтра Україну накриють дощі з грозами, на вихідних буде спекотно
    Вихідні в Україні будуть спекотними, місцями можливі грозові дощі

    Температура повітря у п'ятницю трохи підвищиться

    У п’ятницю, 24 липня, погоду в Україні визначить переважно суха повітряна маса, але місцями пройдуть дощі з грозами.

    Про це повідомила український синоптик Наталія Діденко.

    За її словами, дощі з грозами очікуються в центральних областях, на північному сході країни, на Прикарпатті та в Одеській області.

    Температура повітря дещо підвищиться: протягом дня +23 - +28 градусів, на півдні і південному сході +26 - +32 градуси.

    У Києві істотні опади не очікуються. Температура повітря коливатиметься близько +25, +26 градусів.

    «Вихідні будуть ще теплішими, але з локальними грозовими дощами», - резюмувала синоптик.

    вихідні прогноз погоди повітря
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