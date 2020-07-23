Сьогодні на всій території України буде ясно та сухо



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Місцями повітря в Україні прогріється майже до +30

У Києві сьогодні без опадів, температура вдень 22-24°

У четвер, 23 липня, в Україні опади не очікуються, температура вдень 20-29° тепла, вночі до +14°.

Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

«23 липня в Україні невелика хмарність. Без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 20-25°; у південній частині вночі 15-20°, вдень 24-29°», - зазначається у повідомленні.

У Києві сьогодні без опадів, температура вночі 12-14°, вдень 22-24°.