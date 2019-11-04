Школярі у Херсоні влаштували перестрілку: є поранений



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Підлітки влаштували «вуличні розборки», які закінчилися стріляниною з пневматичного пістолета

У Херсоні школярі влаштували перестрілку посеред вулиці. Про це повідомляє Типовий Херсон в понеділок, 4 листопада.

Інцидент стався напередодні в другій половині дня. У Дитячу обласну клінічну лікарню доставили 15-річного підлітка з пораненнями в зоні правого передпліччя і правого стегна, причиною яких стали постріли з пневмата.

З'ясувалося, що підліткові вуличні «розбірки» на вулиці Вишневій переросли у з'ясування стосунків за допомогою зброї. Подробиці інциденту уточнюються.

Нагадаємо, 25 жовтня у Харкові на вулиці Клочківська неподалік від супермаркету сталася стрілянина, внаслідок якої одна людина загинула і одна дістала поранення. Згодом у кілера, який влаштував стрілянину в Харкові, виявили величезний арсенал зброї.

Згодом у поліції назвали основну версіюпричини стрілянини на вулиці Клочківській у Харкові. Перша версія — замах на замовлення вбивства з особистих мотивів.

«Розглядаємо, що Ісаков і Борох могли бути друзями, знайомими. І замах могли скоїти з мотивів особистої неприязні, помсти, ревнощів, якісь корисливі мотиви», — заявив Сокуренко.

Водночас, очільник Нацполіції Харківщини уточнив, що найбільш вірогідна версія — замах на вбивство, пов'язаний з комерційною чи кримінальною діяльністю потерпілих.



