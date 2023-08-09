Нардеп Дубінський отримав підозру

За словами Олександра Дубінського, напередодні в його офісі до четвертої ранку проводився обшук, після чого йому оголосили підозру

Народному депутату Олександру Дубінському повідомили про підозру. Про це він повідомив у своїх соціальних мережах.

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Дубінський в соцмережах підтвердив, що йому оголошено про підозру, знову поскаржився на «політичне замовлення» та висловив упевненість, що «справа проти нього розвалиться».

Нардеп розповів, що напередодні, 8 серпня, у його офісі проводили обшуки. За його словами, правоохоронці «нічого не знайшли», але вручили йому підозру у службовому підробленні документів для виїзду за кордон (ч. 1 ст. 366 КК України). Санкція статті передбачає до трьох років обмеження волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

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Раніше Олександр Дубінський стверджував, що виїхав за кордон нібито для того, щоб лікувати батька. Як зазначає Дубінський, він звернувся до МОЗ з усіма підтверджуючими документами та «законно отримав право на виїзд». Слідство встановило, що народний депутат отримав дозвіл залишити Україну під цим приводом та самостійно покинув країну 27 червня 2023 року. Своєю чергою батько нардепа самостійно виїхав за кордон 26 червня 2023 року, а потім повернувся до України 11 липня 2023 року. Сам нардеп повернувся до України лише 27 липня 2023 року. Правоохоронці отримали інформацію, що під час перебування за кордоном народний депутат встиг двічі відвідати Італію, Хорватію та Іспанію. Зокрема з 20 по 27 липня нардеп перебував в Іспанії та зупинявся в готелі Mediterraneo у Кастельдефельсі та в готелі Vincci Bit у Барселоні.

Зазначимо, що Дубінський звинувачується у службовому підроблення документів та виїзді за кордон.