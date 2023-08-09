Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

СБУ проводить обшуки в екснардепа-регіонала Макеєнка (фото)

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
СБУ проводить обшуки в екснардепа-регіонала Макеєнка (фото)
фото: СБУ

Правоохоронці перевіряють причетність екснардепа Володимира Макеєнка до легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, на суму понад 500 млн грн

Правоохоронці прийшли з обшуками в офіс та маєток колишнього народного депутата, ексзаступника голови фракції забороненої «Партії регіонів» Володимира Макеєнка. Про це повідомляє пресслужба Служби безпеки України, не називаючи ім'я колишнього народного депутата.

Служба безпеки спільно з ДБР проводить обшуки за місцями проживання та роботи колишнього народного депутата України, ексзаступника голови фракції забороненої «Партії регіонів». Правоохоронці перевіряють його причетність до легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, на суму понад пів мільярда грн. Також перевіряється інформація щодо ухилення екснардепа від сплати податків протягом 2011-2014 років у розмірі більше ніж 63 млн грн.

У зв’язку з цим слідчі дії проходять у помешканнях керівників підконтрольних нардепу компаній, у тому числі з реєстрацією в офшорних юрисдикціях. За наявними даними, саме через ці комерційні структури колишній народний депутат міг проводити оборудки з легалізації «неофіційних» доходів.

4 фото
На весь екран
Обшук в ексзаступника голови фракції забороненої Партії регіонів
фото: СБУ

У межах кримінального провадження, розпочатого за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом);
  • ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів)), триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.

Санкція статей передбачає покарання до 12 років ув’язнення із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що працівники Державного бюро розслідувань затримали екснардепа від «Партії регіонів» Григорія Дашутіна. За даними слідства він забезпечував продукцією російський військово-промисловий комплекс навіть після вторгнення.

Читайте також: Діти лейтенанта Дашутіна. Індійські пригоди
Теги: обшук СБУ Партія регіонів депутат

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Досудове розслідування триває
Адмірал флоту РФ, який бомбив Вінницю ракетами «Калібр», отримав підозру
12 липня, 14:21
Депутат разом з сім’єю – жінкою та дітьми до 22 липня перебував на території Мальдівської Республіки
Скандал із відпочинком Арістова на Мальдівах: правоохоронці провели обшуки у нардепа (фото)
26 липня, 11:12
У Капітолії поліція США шукає озброєного чоловіка
Сенат США евакуювався через можливу стрілянину
2 серпня, 23:51
Атака на «Олєнєгорський горняк», Путін затягуватиме війну. Головне за 4 серпня
Атака на «Олєнєгорський горняк», Путін затягуватиме війну. Головне за 4 серпня
4 серпня, 21:00
Голова СБУ Василь Малюк
СБУ вперше визнала причетність до атаки на Кримський міст у 2022 році
26 липня, 16:46
Правоохоронці затримали чотирьох ухилянтів
На кордоні ухилянти повторили трюк Коперфільда (відео)
5 серпня, 07:03
Керівник підрозділу затриманий
Правоохоронці проводять обшуки у райвіділку Дніпра. Керівника підрозділу затримано
28 липня, 11:17
Великий десантний корабель «Оленегорский горняк»
Атака на Новоросійськ. ЗСУ заявили про провокацію Росії
4 серпня, 11:30
Чоловік нібито «за завданням українських спецслужб» підірвав газопровід у кримському селищі
ФСБ затримала «агента СБУ», який нібито підірвав газопровід у Криму
Сьогодні, 11:27

Кримінал

СБУ проводить обшуки в екснардепа-регіонала Макеєнка (фото)
СБУ проводить обшуки в екснардепа-регіонала Макеєнка (фото)
Звільнення митрополита Павла з-під варти: СБУ прокоментувала
Звільнення митрополита Павла з-під варти: СБУ прокоментувала
Антикорупційні розслідування. Коболєв та Пивоварський помірялися своїми «досягненнями»
Антикорупційні розслідування. Коболєв та Пивоварський помірялися своїми «досягненнями»
Махінації на фондовій біржі. Екснардеп Демчак отримав підозру
Махінації на фондовій біржі. Екснардеп Демчак отримав підозру
Затримання Гунька. Досьє на скандального нардепа
Затримання Гунька. Досьє на скандального нардепа
«Гроші підкинули». З’явилося відео затримання нардепа Гунька
«Гроші підкинули». З’явилося відео затримання нардепа Гунька

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
114K
Зернова угода: США виконали забаганки Путіна
96K
Колишня очільниця МЗС Австрії, на весіллі якої танцював Путін, переховується у російській глибинці
48K
Путін підписав черговий указ, що руйнує систему міжнародного права
35K
Нардепи відмовилися від скандального законопроєкту «Слуг» про конфіскацію землі та майна
25K
Земля і діти. Чого хоче Росія від України: нові тези
11K
Захід втрачає віру в успіх контрнаступу – CNN

Новини

Японія знову нагадує Росії, що вона країна-агресорка: нові санкції
Сьогодні, 11:25
Путін обрав місто-побратим для окупованого Маріуполя
Сьогодні, 10:39
До України прямують танки Leopard, які купила невідома країна – ЗМІ
Вчора, 17:25
В Україну потрапила партія отруєних авокадо
Вчора, 16:25
Польща направить на кордон із Білоруссю додаткові війська
Вчора, 15:40
Лубінець: взяв під особистий контроль справу про смерть мобілізованого з епілепсією
Вчора, 15:15

Прес-релізи

14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
3 серпня, 13:31
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту