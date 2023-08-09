СБУ проводить обшуки в екснардепа-регіонала Макеєнка (фото)

Правоохоронці перевіряють причетність екснардепа Володимира Макеєнка до легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, на суму понад 500 млн грн

Правоохоронці прийшли з обшуками в офіс та маєток колишнього народного депутата, ексзаступника голови фракції забороненої «Партії регіонів» Володимира Макеєнка. Про це повідомляє пресслужба Служби безпеки України, не називаючи ім'я колишнього народного депутата.

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Служба безпеки спільно з ДБР проводить обшуки за місцями проживання та роботи колишнього народного депутата України, ексзаступника голови фракції забороненої «Партії регіонів». Правоохоронці перевіряють його причетність до легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, на суму понад пів мільярда грн. Також перевіряється інформація щодо ухилення екснардепа від сплати податків протягом 2011-2014 років у розмірі більше ніж 63 млн грн.

У зв’язку з цим слідчі дії проходять у помешканнях керівників підконтрольних нардепу компаній, у тому числі з реєстрацією в офшорних юрисдикціях. За наявними даними, саме через ці комерційні структури колишній народний депутат міг проводити оборудки з легалізації «неофіційних» доходів.

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Обшук в ексзаступника голови фракції забороненої Партії регіонів фото: СБУ

У межах кримінального провадження, розпочатого за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом);

ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів)), триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.

Санкція статей передбачає покарання до 12 років ув’язнення із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що працівники Державного бюро розслідувань затримали екснардепа від «Партії регіонів» Григорія Дашутіна. За даними слідства він забезпечував продукцією російський військово-промисловий комплекс навіть після вторгнення.