Збройне повстання в РФ може мати значний вплив на перебіг бойових дій в Україні – ISW

Ростов-на-Дону є критично важливою структурою командування та управління російською армією

Засновник ПВК «Вагнера» Євген Пригожин, схоже, розпочав збройне повстання у спробі змінити керівництво у міністерстві оборони РФ. У Ростові-на-Дону розміщується як штаб ООС, 58-а загальновійськова армія якого зараз веде рішучу оборону проти українських контрнаступів на півдні України, так і командний пункт російського Об’єднаного угруповання військ в Україні в цілому. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Експерти вважають, що Ростов-на-Дону є критично важливою структурою командування та управління російською армією, і будь-які загрози присутності МО, ймовірно, вплинуть на деякі важливі аспекти військових зусиль.

Просування українських військ

23 червня російські війська продовжували наносити обмежені наземні атаки в районі Куп’янська. Генштаб України повідомив, що російські війська вели невдалі наступальні дії поблизу Синьківки (8 км на північний схід від Куп’янська).

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Деякі російські джерела стверджували, що російські війська просунулися на захід від Синьківки та створили невеликий плацдарм на західному (правому) березі річки Оскіл, але ISW не може підтвердити це твердження.

Речник Східного угруповання військ України полковник Сергій Череватий заявив, що російські та українські сили брали участь лише у двох боях на Куп’янському напрямку та що російські сили втратили ініціативу в цьому районі.

23 червня російські та українські сили продовжували бойові дії на південь від Кремінної. Український Генштаб повідомив, що російські війська вели безуспішні наступальні дії поблизу Білогорівки (12 км на південний захід від Кремінної).

23 червня російські сили не проводили підтверджених наземних атак у районі Бахмута. Речник Східного угруповання військ України полковник Сергій Череватий повідомив, що бойових дій на Бахмутському напрямку не велося, а російські та українські війська продовжували в цьому районі взаємний контрбатарейний вогонь.

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23 червня російські та українські війська продовжували обмежені наступальні дії на ділянці фронту Авдіївка-Донецьк. Генштаб України повідомив, що російські війська вели безуспішні наступальні дії поблизу Авдіївки, Сіверного (6 км на захід від Авдіївки), Мар’їнки (27 км на південний захід від Авдіївки), Побєди (32 км на південний захід від Авдіївки) та Новомихайлівки (36 км на південний захід від Авдіївки).

Російський військовий блогер стверджував, що українські сили контратакували поблизу Старомихагілівки (18 км на південний захід від Авдіївки) і захопили невизначені позиції. Повідомляється, що на кадрах бойових дій, опублікованих 21 червня, українські війська атакують позиції росіян на південний схід від Красногорівки.

23 червня російські та українські війська продовжили наземні атаки на кордоні західної Донецької та східної Запорізької областей. Генштаб України повідомив, що російські війська намагалися відбити втрачені позиції поблизу Макарівки Донецької області (приблизно 7 км на південь від Великої Новосілки). Міністерство оборони (МО) Росії заявило, що російські сили відбили три українські атаки в цьому районі.

Російські військові блогери стверджували, що українські війська вздовж кордону Донецько-Запорізької області намагалися наступати вздовж лінії Левадне-Приютне (приблизно 15 км на південний захід від Великої Новосілки) і мали певний успіх біля Рівнополя (10 км на південний захід від Великої Новосілки). МО Росії та російський «воєнкор» підтвердили, що російські війська зберігають контроль над Урожайним (9 км на південь від Великої Новосілки).

23 червня українські війська продовжили контрнаступальні дії на заході Запорізької області. Генштаб України повідомив, що українські війська досягли часткового успіху на рубежах Новоданилівка-Роботине (на південь від Оріхова) і Мала Токмачка - Новофедорівка (на південний схід від Оріхова).

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Український Генштаб також заявив, що російські сили розгорнули резерви в районі Оріхова для оборони від наступу українських військ. Російські військові блогери стверджували, що українські війська атакували лінію Новоданилівка-Роботине, прорвалися до російських оборонних рубежів і просунулися до 1,5 км у напрямку Роботине.

23 червня українські війська продовжили удари по російських тилових районах на півдні України. Російські джерела стверджували, що українські війська випустили чотири ракети Storm Shadow по російському району концентрації, як повідомляється, базі Росгвардії в Генічеську Херсонської області, приблизно за 175 км на південний схід від міста Херсона.