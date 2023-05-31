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Олеся Яхно Політтехнологиня

Мода на приватні військові компанії. Що відбувається у Росії

glavcom.ua
Російські найманці вбивають по всьому світу
фото з відкритих джерел

Російській владі все складніше робити вигляд, що йде не війна, а «спецоперація»

Я тут згадала, як у Росії один період була мода на участь/створення телекомпаній та піар-кампаній структурами, в чию сферу діяльності це не входило. От колись навіть «Газпром» вдарився в ідеологію (маю на увазі участь у фінансуванні, наприклад, «Еха»).

З повномасштабним вторгненням та вихолощенням до повної пропаганди узагалі усіх російських медіа там тепер новий тренд – це створення ПВК. Російській владі все складніше робити вигляд, що йде не війна, а «спецоперація» (безпілотники уже на Московщину прилетіли), тим не менше, фінансова мотивація (іпотеки, доплати), в які затягують російські «тіла» в ПВК на війну, має на меті все ж зменшити публічну сторону мобілізації під війну.

В The Wall Street Journal вийшла пізнавальна стаття про те, як по ходу війни зростає роль та кількість різних приватних типу охоронних військових компаній, орієнтованих на участь у війні. В першу чергу, вони пропонують поповнити дефіцит у «живій силі», змагаючись таким чином у демонстрації лояльності Кремлю.

Про ПВК «Вагнера» усі знають. Пригожин завербував близько 50 000 найманців (в основному з російських колоній), і у намагання продемонструвати, що його сили перевершують в ефективності сили регулярної армії (зокрема, у Бахмуті) дійшов навіть до критики Міноборони та закидів на адресу Шойгу.

Але є й інші, менш численні (по кілька тисяч), але які теж залучають до військових дій в Україні. Щоправда, вони знаходяться або під контролем Міноборони, або в тісній координації, на відміну від ПВК «Вагнера».

Зокрема, як пише видання, за останні місяці «Газпром» створив приватну військову компанію (попередньо уряд надав повноваження через відповідну постанову), один з підрозділів якої називається «Потік». При цьому, за інформацією The Wall Street Journal, «30% в охоронній компанії «Газпрому», до якої входить «Потік», належить ПВК «Центр Штаб», яку очолює колишній офіцер ФСБ». Також у процесі створення ПВК компанія «Лукойл», яка теж отримала попередню згоду уряду.

Є ще декілька ПВК, напряму пов'язаних з Міноборони. Компанія «Редут», «заснована колишніми російськими десантниками та офіцерами військової розвідки у 2008 році». Регіон її активності – Близький Схід, але зараз вона направила близько тисячі найманців на війну в Україні. Ще одна відома ПВК – «Патріот», до якої входять колишні російські спецназівці.

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Джерело
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Теги: росія ПВК «Поток» ПВК Вагнера війна Газпром

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Олеся Яхно

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