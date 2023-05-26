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Чи буде гречка в дефіциті: Мінагрополітики дало прогноз

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Чи буде гречка в дефіциті: Мінагрополітики дало прогноз
Фахівці не прогнозують дефіцит гречки
фото з відкритих джерел

Дефіциту гречки не очікується, а це означає, що імпорт крупи не знадобиться

Гречка – одна з улюблених страв українців. На початку сезону багато хто переживає, чи буде вона в дефіциті знову через війну і чи варто очікувати підвищення ціни на цю крупу. Втім, у Міністерстві аграрної політики запевнили – причин для занепокоєння  цьогоріч немає.

За інформацією Мінагрополітики, цього року Україна зможе повністю забезпечити себе гречкою. Дефіциту не очікується, а це означає, що імпорт крупи не знадобиться і ціна залишиться стабільною.

Для внутрішнього споживання українці повністю будуть забезпечені цією с/г культурою, а залишки дозволять сформувати перехідний резерв, – повідомили у аграрному міністерстві.

Темпи посіву цієї культури поки що відстають від минулорічних. До середини травня в Україні засіяли гречкою 43,26 тисячі га (37%). Минулого року станом на середину травня було засіяно 48 тисяч га. Згідно статистики, споживання круп в Україні становить 110 тисяч тонн щорічно. Таким чином посіви дозволять уникнути дефіциту.

«Тобто для внутрішнього споживання українці повністю будуть забезпечені цією с/г культурою, а залишки дозволять сформувати перехідний резерв», – повідомили у відомстві. У трійці лідерів з посіву гречки три області – Тернопільська, Вінницька та Сумська.

У Мінагпрополітики додали. що у Вінницькій області сільгосптоваровиробники станом на 18 травня провели сівбу на площі 4,4 тис. га. Аграрії Сумщини наразі випереджають минулорічні показники: 5,2 тис. га.

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Теги: імпорт Мінагрополітики аграрії українці військові гречка Україна підвищення цін

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