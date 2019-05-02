У Міноборони показали проект нового бронетранспортера для морської піхоти ВСУ



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В розробці бронетранспортера задіяний одеський завод

У Міністерстві оборони України представили попередній проект сучасної бойової броньованої машини - 6х6 шифр «Отаман», яка призначена і спеціально «заточена» для морської піхоти ВМС ЗСУ.

З такого приводу провели нараду у заступника Міністра оборони України, генерал-лейтенанта Ігоря Павловського, на якому було розглянуто даний проект.

Про це повідомили в прес-службі Ліги оборонних підприємств України.

Відзначають, головним виконавцем вироби є київська компанія з виробництва бронетехніки «Практика», також в розробці та втіленні проекту беруть участь представники приватних оборонних підприємств - одеський завод «Телекарт-Прилад», київська корпорації «Таско», Науково-виробниче об'єднання «Практика», а також представники Генерального штабу ЗС України, Державного науково-дослідного інституту озброєння та військової техніки, Департаменту військово-технічної політики та розвитку ОВТ Міністерства оборони України та один їх структур оборонного відомства.

Під час наради не тільки показали аванпроект бронемашини, а й визначили шляхи реалізації проекту, а також продемонстрували загальний вигляд нової спецтехніки.

Джерело: Метроном