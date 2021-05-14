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    Зеленська розповіла, які має проблеми зі стилем

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    Зеленська зізналася, що вибір суконь для неї є болючим питанням - Зеленська розповіла, які має проблеми зі стилем
    Зеленська зізналася, що вибір суконь для неї є болючим питанням
    Фото з відкритих джерел

    Зеленська додала, що з Володимиром Зеленським у них є один консультант зі стилю на двох

    Перша леді України Олена Зеленська заявила, що на створення своїх образів витрачає тільки особисті кошти, а не державні, як багато хто вважає. Також вона зізналася, що підбір суконь досі залишається для неї «болючим питанням». Такими подробицями дружина президента поділилася в програмі «VIP з Наталією Мосейчук».

    Зеленська додала, що з Володимиром Зеленським у них є один консультант зі стилю на двох.

    «У мене просто болюче – це питання про сукні. Не тому, що мене хейтять. Чомусь усі вважають, що для того, щоб одягатися і добре виглядати, я користуюся якимись державними коштами. Мені дуже важливо сказати, що це не так. Усе, в що я одягнена, це тільки моя турбота і мої витрати. Як я виглядаю – можна критикувати. Я розумію, що я іноді роблю помилки. Але це тільки мій вибір, я за це відповідальна. Зараз мені потрібно якось змінити вектор, тому що раніше я могла дозволити собі по-іншому виглядати. Зараз же є критерії, яким я повинна відповідати», – детальніше пояснила Зеленська.

    Також Зеленська зізналась, що їй зрозуміла негативна реакція суспільства на переїзд родини на президентську дачу. Перша леді зазначила, що вона не у захваті від життя на президентській дачі.

    Зеленська спростувала інформацію про велику кількість автівок охорони та супроводу.

    Також Олена Зеленська розповіла, як впливає на президента. Вона також нагадала, що радила Зеленському не йти на президентські вибори.

    Зеленська відверто озвучила свої хвилювання. Також дружина Зеленського розказала про своє ставлення до родини Порошенків.

    Теги: Владимир Зеленский Олена Зеленська перша леді стиль
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