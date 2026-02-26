Головна Країна Політика
search button user button menu button

Стратегія відновлення енергетики. Президент зробив заяву

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Стратегія відновлення енергетики. Президент зробив заяву
Президент: Я розраховую на пропозиції від регіонів
фото: скриншот з відео

1 березня буде представлено стратегію захисту енергетики на наступну зиму

Сьогодні, 26 лютого, президент Володимир Зеленський обговорив з прем’єр-міністром України Юлією Свириденко підготовку стратегії відновлення енергетики та оновленого захисту енергетики на наступну зиму. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вечірнє звернення глави держави.

«Вже на 1 березня стратегію фіналізуємо, після того затвердимо. Щоб і Єврокомісія, і країни Європи, і Америка, і глобальний бізнес, і українські компанії, які мають відповідну силу, – щоб усі могли доєднатись і працювати разом із нами, разом із нашими людьми заради більшої стійкості та більших можливостей на наступну зиму. Звісно, на час у цьому році, коли російські удари можуть і надалі бити по нашій інфраструктурі, по наших містах», – йдеться у заяві.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

Зеленський додав: «Увесь позитивний досвід українських міст, досвід українських громад, які проходять цю зиму краще, ніж інші, – увесь цей досвід має бути врахований. Я розраховую на пропозиції від регіонів. Це ваша відповідальність, і регіони повинні бути реально підготовлені. Я хочу подякувати кожному, хто працює на Україну, хочу подякувати всім, хто захищає нашу державу, хто захищає українців».

Нагадаємо, 26 лютого президент Володимир Зеленський провів розмову з представниками міжнародної бізнес-спільноти. Обговорили посилення енергетичної стійкості України та підготовку до наступної зими.

До слова, премʼєр-міністерка Юлія Свириденко заявила, що Російська Федерація буде завдавати ударів по українській енергетиці й після зими. Тому Кабінет міністрів разом з керівниками облдержадміністрацій та представниками енергетичних компаній почав готувати енергосистему до наступного опалювального сезону.

Зауважимо, загальна потреба у відновленні та модернізації енергетичного сектору України на наступні десять років становить $90,6 млрд. Це на 34% більше, ніж було встановлено попередньою оцінкою збитків.

Читайте також:

Теги: відключення світла енергетика Володимир Зеленський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент підписав указ про вихід з міжнародної угоди, укладеної 1992 року
Україна вийшла з угоди СНД про охорону держкордонів і морських економічних зон
27 сiчня, 06:15
«Росіяни зупинили процес». Президент України пояснив, що відбувається з обміном полоненими
«Росіяни зупинили процес». Президент України пояснив, що відбувається з обміном полоненими
30 сiчня, 11:26
Через критичну ситуацію в енергостистемі України по всіх містах продовжують роботу пункти обігріву та пункти незламності
«Яка когенерація?» Ексміністр енергетики пояснив мешканцям мегаполісів, в чому проблема
1 лютого, 22:26
Мосейчук отримувала не одну порцію гнівних коментарів після її дописів у соціальних мережах на підтримку президента Володимира Зеленського
Журналістка Мосейчук відповіла на закиди про співпрацю з Офісом президента
10 лютого, 00:47
Денис Шмигаль (ліворуч) та Ролан Лескюр підписали меморандум про співпрацю у сфері ядерної енергетики
Франція виділяє Україні десятки мільйонів євро на відновлення енергетики
19 лютого, 19:32
Митрополит Кирило (Покровський) виступив на конференції «Захист православ'я і руського світу – запорука перетворення Росії»
Митрополит РПЦ назвав Зеленського та Буданова «сатаністами»
27 сiчня, 18:13
Станом на початок 2026 року заборгованість учасників балансуючого ринку перед НЕК «Укренерго» наблизилась до 42 млрд грн
Борг на балансуючому ринку підриває роботу генерації – Федерація роботодавців ПЕК
21 лютого, 14:41
Зеленський наголосив на необхідності допомоги від партнерів, зокрема з ракетами ППО
Зеленський: Росія майже щодня завдає ударів по залізниці
8 лютого, 21:43
Проти Лукашенка введено санкції
Які санкції Україна ввела проти Лукашенка: повний перелік
18 лютого, 11:11

Політика

Переговори між Україною і США у Женеві: Зеленський розкрив деталі
Переговори між Україною і США у Женеві: Зеленський розкрив деталі
Стратегія відновлення енергетики. Президент зробив заяву
Стратегія відновлення енергетики. Президент зробив заяву
НАБУ повернуло гроші Тимошенко, які були вилучені під час обшуку
НАБУ повернуло гроші Тимошенко, які були вилучені під час обшуку
Буданов назвав свою головну задачу на новій посаді
Буданов назвав свою головну задачу на новій посаді
Місцева влада представить план розвитку енергетики на наступну зиму: названо дату
Місцева влада представить план розвитку енергетики на наступну зиму: названо дату
Україна готується до паводків: влада повідомила, які регіони під загрозою
Україна готується до паводків: влада повідомила, які регіони під загрозою

Новини

Стівен Кінг записав відеозвернення до українців у день річниці вторгнення РФ
24 лютого, 23:51
Великий піст 2026: традиції, календар харчування, правила та заборони
23 лютого, 07:15
В Україні мокрий сніг та дощ: погода на 23 лютого
23 лютого, 05:59
Збірна США красиво вшанувала загиблого хокеїста
22 лютого, 19:57
Двоє хокеїстів із українським корінням виграли «золото» Олімпійських ігор
22 лютого, 18:59
Хокейна збірна США здолала Канаду в овертаймі фіналу Олімпіади
22 лютого, 18:22

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua