Стратегія відновлення енергетики. Президент зробив заяву

1 березня буде представлено стратегію захисту енергетики на наступну зиму

Сьогодні, 26 лютого, президент Володимир Зеленський обговорив з прем’єр-міністром України Юлією Свириденко підготовку стратегії відновлення енергетики та оновленого захисту енергетики на наступну зиму. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вечірнє звернення глави держави.

«Вже на 1 березня стратегію фіналізуємо, після того затвердимо. Щоб і Єврокомісія, і країни Європи, і Америка, і глобальний бізнес, і українські компанії, які мають відповідну силу, – щоб усі могли доєднатись і працювати разом із нами, разом із нашими людьми заради більшої стійкості та більших можливостей на наступну зиму. Звісно, на час у цьому році, коли російські удари можуть і надалі бити по нашій інфраструктурі, по наших містах», – йдеться у заяві.

Зеленський додав: «Увесь позитивний досвід українських міст, досвід українських громад, які проходять цю зиму краще, ніж інші, – увесь цей досвід має бути врахований. Я розраховую на пропозиції від регіонів. Це ваша відповідальність, і регіони повинні бути реально підготовлені. Я хочу подякувати кожному, хто працює на Україну, хочу подякувати всім, хто захищає нашу державу, хто захищає українців».

Нагадаємо, 26 лютого президент Володимир Зеленський провів розмову з представниками міжнародної бізнес-спільноти. Обговорили посилення енергетичної стійкості України та підготовку до наступної зими.

До слова, премʼєр-міністерка Юлія Свириденко заявила, що Російська Федерація буде завдавати ударів по українській енергетиці й після зими. Тому Кабінет міністрів разом з керівниками облдержадміністрацій та представниками енергетичних компаній почав готувати енергосистему до наступного опалювального сезону.

Зауважимо, загальна потреба у відновленні та модернізації енергетичного сектору України на наступні десять років становить $90,6 млрд. Це на 34% більше, ніж було встановлено попередньою оцінкою збитків.