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Зеленський зробив показовий жест у відповідь на запитання про Трампа (відео)

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Зеленський зробив показовий жест у відповідь на запитання про Трампа (відео)
Усмішка президента та коротка фраза стали відповіддю на запитання журналіста
Фото: Скриншот з відео

Журналіст Sky News поцікавився, чи не намагається президент США перекласти на українського лідера відповідальність за власні політичні проблеми

Президент України Володимир Зеленський лише усміхнувся у відповідь на запитання журналіста Sky News про те, чи не зробив американський лідер Дональд Трамп його «цапом-відбувайлом». Спочатку глава держави промовчав, а потім коротко відповів: «Це і є моя відповідь». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на брифінг українського лідера. 

Журналіст поцікавився, чи не намагається Трамп перекласти на Зеленського відповідальність за проблеми, з якими стикається сам президент США. Серед них він назвав низькі рейтинги американського лідера, високі ціни на дизельне пальне та перебіг війни на Близькому Сході.

У відповідь Зеленський не став прямо коментувати припущення журналіста. Після короткої паузи він усміхнувся та сказав: «Це і є моя відповідь».

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Запитання стосувалося того, чи може Трамп використовувати Україну та її президента як сторону, на яку можна перекласти відповідальність за внутрішньополітичні труднощі США та ситуацію навколо міжнародних конфліктів.

Зеленський не став розгорнуто відповідати на це припущення, залишивши свою реакцію без додаткових пояснень. Його усмішка та коротка фраза стали відповіддю на запитання журналіста, однак президент прямо не підтвердив і не спростував наведене припущення.

Президент України Володимир Зеленський після саміту Європейського Союзу в Брюсселі провів брифінг, під час якого прокоментував оборонну допомогу партнерів, ситуацію з постачанням ракет для систем Patriot, обмеження роботи Starlink та перспективи використання заморожених російських активів.

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Теги: Володимир Зеленський Дональд Трамп політика війна США Україна

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