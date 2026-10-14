Зеленський пояснив, як проблеми зі Starlink вплинули на захист України від дронів

Президент пов'язав посилення російських атак із перебоями супутникового зв'язку та повідомив про термінове рішення Британії щодо постачання засобів ППО

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські війська намагаються скористатися проблемами в роботі супутникового зв'язку Starlink, від якого значною мірою залежить застосування українських дронів-перехоплювачів. За його словами, протягом 14 жовтня Росія здійснила одну з наймасованіших атак безпілотниками. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву глави держави.

Відповідні питання Зеленський обговорив під час зустрічі з прем'єр-міністром Великої Британії Енді Бернемом у Лондоні. Український президент зазначив, що детально поінформував британського прем'єра про російські удари по українських містах, цивільному населенню та об'єктах критичної інфраструктури.

«Весь день і ніч сьогодні хвилі атак дронами. Лише за ніч Росія запустила 124 дрони, ще 145 – протягом дня. І зараз у нашому небі ще понад 40 шахедів. Під ударами енергетика, логістика, залізниця. Значну частину дронів вдалося збити, але є і влучання. За масованістю це одна з найбільших атак», – повідомив Зеленський.

Особливу увагу під час переговорів приділили посиленню протиповітряної оборони, оскільки російські війська продовжують масовано застосовувати ударні безпілотники. За словами Зеленського, російські атаки тривали протягом усієї ночі та дня 14 жовтня. Окупанти застосовували ударні безпілотники кількома хвилями.

Окремо президент звернув увагу на проблеми в роботі супутникового зв'язку Starlink, який використовують українські військові. За його словами, російська сторона може намагатися використати ці труднощі для посилення ударів по Україні.

«Очевидно, що росіяни намагаються скористатися проблемами в роботі Starlink в Україні, бо саме від цього зв’язку значною мірою залежить робота дронів-перехоплювачів», – заявив Зеленський.

Раніше, президент Володимир Зеленський 14 жовтня повідомив про аудієнцію у короля Великої Британії Чарльза III. Глава держави подякував монарху за підтримку України та допомогу з боку Сполученого Королівства.

Нагадаємо, Велика Британія оголосила про прискорення постачання Україні понад 5 тис. легких ракет загальною вартістю 1,6 млрд фунтів стерлінгів. Відповідна програма розрахована на чотири роки, однак британський уряд вирішив прискорити її реалізацію.

Крім того, Лондон повідомив про додатковий пакет зенітних ракет на суму 45 млн фунтів стерлінгів. Ці рішення оголосили під час візиту Володимира Зеленського до Великої Британії, де він також зустрівся з королем Чарльзом III.