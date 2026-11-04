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Відновлення енергетики. Зеленський дав доручення уряду та правоохоронцям

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Відновлення енергетики. Зеленський дав доручення уряду та правоохоронцям
Зеленський провів нараду
фото: Володимир Зеленський/Telegram

Президент зазначив, що через повторні російські удари та постійні повітряні тривоги ремонтні роботи суттєво затягуються

У середу, 4 листопада, президент України Володимир Зеленський провів селектор щодо відновлення енергетичної інфраструктури. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«Провів селектор по ситуації з ліквідацією наслідків російських ударів та відновленням постачання електрики. Обстріли тривають фактично кожної доби, і так само цілодобово продовжуються роботи з відновлення енергетики. Дякую усім ремонтним бригадам, кожній енергетичній компанії, фахівцям ДСНС України та всім службам, які залучені і справді ефективно працюють заради людей і забезпечення міст та громад», – йдеться у повідомленні.

Президент зазначив, що через повторні російські удари та постійні повітряні тривоги ремонтні роботи суттєво затягуються. Водночас резерви необхідного обладнання вже сформовані, а відновлення має відбуватися після кожного удару. За його словами, Україна працює з партнерами над оперативним поповненням резервів, а також уже має домовленості щодо нових пакетів енергетичної підтримки.

«Ситуація в Києві зараз особливо складна: у людей та підприємств багатогодинні відключення електрики та води. Непросто на Київщині, Житомирщині, Чернігівщині, Сумщині, Полтавщині, Харківщині, Черкащині, Вінниччині і також Донеччині, де є надзвичайні виклики через бойові дії. Є черги та екстрені відключення в південних регіонах», – підкреслив глава держави.

Відновлення енергетики. Зеленський дав доручення уряду та правоохоронцям фото 1
фото: Володимир Зеленський/Telegram

Зеленський наголосив на необхідності максимально оперативної роботи державних органів, обласної й місцевої влади, а також усіх компаній, які забезпечують населення електроенергією, теплом і водою, незалежно від форми їхньої власності.

«Доручив уряду і правоохоронцям сьогодні до кінця дня представити відповідний перелік заходів, які забезпечать повноцінну співпрацю з тими компаніями, які на сьогодні відстають у ремонтах та відновленні. Була також окрема доповідь командування ЗСУ щодо організації роботи РЕБ. Визначили необхідні кроки. Дякую усім, хто справді працює заради людей і працює оперативно!», – підсумував Зеленський.

Нагадаємо, російська терористична армія продовжує атакувати енергетичну інфраструктуру України – об’єкти генерації, де виробляється електроенергія, та підстанції, через які вона передається споживачам.

Як повідомлялося, енергетики частково стабілізували ситуацію в енергосистемі після вчорашніх масованих російських атак. У більшості регіонів, зокрема й у Києві, скасовано аварійні відключення.

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Теги: енергетика електроенергія Володимир Зеленський

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