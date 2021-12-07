Нагороджений зіркою Героя доброволець Да Вінчі відповів критикам Зеленського

Да Вінчі вважає, що його нагородження почесним званням та зіркою Героя України є фактичним визнанням усього добровольчого руху

«Ніхто за вісім років не наважувався визнати добровольців»

Визнання внеску добровольців у захист незалежності та територіальної цілісності України – сміливий крок чинного президента Володимира Зеленського. Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловив нагороджений званням Героя України командир Першої штурмової роти Добровольчого українського корпусу «Правий сектор» Дмитро Коцюбайло (позивний Да Вінчі).

«Він у моїй особі дав цю нагороду усім добровольцям, яких за вісім років ніхто не наважувався визнавати учасниками бойових дій», – наголосив військовий.

Також Да Вінчі зазначив, що не хоче коментувати акції протесту, які відбувалася у день його нагородження біля будівлі Верховної Ради, на Майдані Незалежності тощо.

«Не коментуватиму це питання, адже я не політик. Я більшу частину свого дорослого життя провів на війні і моя задача – захист Батьківщини», – пояснив Коцюбайло.

Нагадаємо, також Герой України Да Вінчі розповів, що йому не сподобалось під час нагородження поведінці деяких народних депутатів, а також у виступі президента.