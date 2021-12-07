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    Нагороджений зіркою Героя доброволець Да Вінчі відповів критикам Зеленського

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    Да Вінчі вважає, що його нагородження почесним званням та зіркою Героя України є фактичним визнанням усього добровольчого руху - Нагороджений зіркою Героя доброволець Да Вінчі відповів критикам Зеленського
    Да Вінчі вважає, що його нагородження почесним званням та зіркою Героя України є фактичним визнанням усього добровольчого руху
    фото: скріншот з відео

    «Ніхто за вісім років не наважувався визнати добровольців»

    Визнання внеску добровольців у захист незалежності та територіальної цілісності України – сміливий крок чинного президента Володимира Зеленського. Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловив нагороджений званням Героя України командир Першої штурмової роти Добровольчого українського корпусу «Правий сектор» Дмитро Коцюбайло (позивний Да Вінчі).

    «Він у моїй особі дав цю нагороду усім добровольцям, яких за вісім років ніхто не наважувався визнавати учасниками бойових дій», – наголосив військовий.

    Також Да Вінчі зазначив, що не хоче коментувати акції протесту, які відбувалася у день його нагородження біля будівлі Верховної Ради, на Майдані Незалежності тощо.

    «Не коментуватиму це питання, адже я не політик. Я більшу частину свого дорослого життя провів на війні і моя задача – захист Батьківщини», – пояснив Коцюбайло.

    Нагадаємо, також Герой України Да Вінчі розповів, що йому не сподобалось під час нагородження поведінці деяких народних депутатів, а також у виступі президента.

    Читайте також інтерв'ю: Герой України Да Вінчі: Наші території треба звільняти силовим способом. Не бачу іншого шляху
    Теги: Правий сектор Герой України Дмитро Коцюбайло
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    Нагороджений зіркою Героя доброволець Да Вінчі відповів критикам Зеленського