Україна надасть Литві гуманітарну допомогу – колючий дріт

Литва заявила про нестачу технічних засобів для облаштування кордону у вигляді колючого дроту

Литва нині зіштовхнулася з безпрецедентною міграційною кризою

Уряд України направить гуманітарну допомогу Литві у зв'язку з напливом нелегальних мігрантів через кордон з Білоруссю. Раніше Литва заявила про нестачу технічних засобів для облаштування кордону у вигляді колючого дроту.

«Не пригадую, щоб гуманітарна допомога надавалася у вигляді… колючого дроту. Але реальність вимагає саме такої дружньої допомоги», – написав у Facebook глава МЗС Дмитро Кулеба.

Він додав, що Литва нині зіштовхнулася з безпрецедентною міграційною кризою.

«Олександр Лукашенко вирішив «помститися» Литві за жорстку позицію щодо себе… провокуючи потік біженців з країн Азії, Африки і Близького Сходу, які прагнуть прорватися в Литву з Білорусі.

Масштаб біди такий: з 1 січня до 27 липня на литовсько-білоруському кордоні затримано 2839 нелегальних мігранти. Це в 35 разів перевищує минулорічний показник. Литва взялася терміново укріплювати кордон, але минулого тижня виявилося, що їй бракує… колючого дроту», – пояснив Кулеба.

Він додав, що наразі конкретні обсяги опрацьовують дипломатичними каналами з литовською стороною, тому що є технічні нюанси.

«Символічно, що це сталося саме у першу річницю заснування Люблінського трикутника. Ми з Литвою союзники і друзі не на словах, а у реальних справах. Ми завжди стоятимемо поруч один з одним в успіхах і складних ситуаціях», – резюмував очільник МЗС України.

Також повідомлялося, що Естонія надасть Литві колючий дріт для захисту від мігрантів.

Раніше глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель заявив, що Євросоюз розглядає можливість введення нових санкцій проти Білорусі через наплив нелегальних мігрантів.

Також стало відомо, що через критичну ситуацію, що склалася на литовсько-білоруськму кордоні, Європейський союз направить до Литви вертольоти для контролю за рухом нелегальних мігрантів.

За словами глави МЗС Естонії Еви-Марії Лійметс, країна не буде відправляти нового посла в Білорусь, оскільки Таллінн не визнає Олександра Лукашенка легітимним президентом.