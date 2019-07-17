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    Зеленський доручив відремонтувати найпроблемніші дороги на Миколаївщині

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    Зеленський під час візиту до Миколаєва, 17 липня - Зеленський доручив відремонтувати найпроблемніші дороги на Миколаївщині
    Зеленський під час візиту до Миколаєва, 17 липня
    Фото: пресслужба президента України

    «Проведіть нараду у п'ятницю щодо всіх доріг - у якому стані, де в нас є державні гроші, де потрібно залучити кредитні кошти», - порадив Зеленський чиновникам

    Під час робочої поїздки у Миколаївську область президент України Володимир Зеленський оглянув ділянку дороги М14 Миколаїв – Кропивницький, на завершення ремонту якої треба ще 1,5 млрд грн. Крім того, є потреба у ремонті дороги Н24.

    «Чи можемо ми побудувати ці дороги до кінця наступного року? Ми розмовляли вчора з Федеральним канцлером Німеччини пані Меркель, і є 150 млн євро кредитних коштів», - сказав Зеленський, якого цитує пресслужба президента.

    Водночас, як зазначається, ішлося про проблеми зі зловживаннями під час проведення тендерів.

    Керівник апарату Антимонопольного комітету України Юрій Литвин повідомив, що щодо Миколаєва є близько 20 справ, які мають ознаки зловживань, «зокрема й щодо цієї ділянки дороги, де брали участь «Росдорстрой» та «Альтком».

    За його словами, умови тендерів прописують так, щоб вигравав «потрібний» підрядник. Крім того, в області було спалено білоруське підприємство, яке також планувало брати участь у тендері. Правоохоронці підозрюють конкурентів.

    Зеленський наголосив на неприпустимості такої ситуації та доручив вилучити недобросовісних підрядників і впорядкувати умови тендерів.

    «Проведіть нараду у п'ятницю щодо всіх доріг - у якому стані, де в нас є державні гроші, де потрібно залучити кредитні кошти. І перерахуйте дороги, які необхідно зробити першочергово. Знайдіть рішення», - заявив президент.

    Нагадаємо, журналісти та активісти під час візиту президента до Миколаєва закликали Володимира Зеленського допомогти проведенню розслідування щодо використання коштів на ремонт летовища.

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