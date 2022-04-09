Опитувальники для вступу до ЄС отримають Молдова і Грузія

Заповнення опитувальника є необхідним кроком для надання статусу кандидата в ЄС

Єврокомісія розгляне заявки про вступ від країн, які уникають протиросійських санкцій

Найближчими днями Грузії та Молдові буде передано опитувальника, заповнення якого є необхідним кроком для надання статусу кандидата в ЄС. Як повідомляє «Європейська правда», з такою заявою виступив єврокомісар з питань розширення і сусідства Олівер Варгеї.

«Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн вчора передала опитувальник Україні, а в понеділок я передам опитувальник Грузії і Молдові. Відповіді допоможуть Єврокомісії підготувати висновки щодо заявок трьох країн на вступ до ЄС, за запитом Європейської ради» – написав Варгеї у Twitter.

Як відомо, 28 лютого, за 4 дні після початку російської агресії, Україна офіційно подала до Брюсселя заявку про вступ до ЄС та висловила сподівання, що ЄС, зважаючи на обставини, зможе швидко розпочату процедуру. Неформальний саміт ЄС 11 березня дав політичну згоду на те, щоби Єврокомісія розпочала процедуру, але від окремих держав звучали заяви про те, що процедура не має бути прискореною.

Після подачі заявки Україною, аналогічні заявки подали і Грузія з Молдовою.

Згодом під час візиту до Києва президентка Єврокомісії офіційно передала президенту Володимиру Зеленському опитувальник, заповнення якого є необхідним кроком для надання Україні статусу кандидата в ЄС. У відповідь Зеленський запевнив, що Україна «буде готова з відповідями за тиждень».

Нагадаємо, Грузія не має наміру вводити економічні санкції проти Російської Федерації. Таке рішення Тбілісі прийняв, «виходячи з інтересів країни та її народу».

За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, росіяни налагодили канал контрабанди підсанкційних товарів через грузинську територію.

Також молдовська президентка Майя Санду заявила, що країна не буде приєднуватися до санкцій, запроваджених деякими країнами проти Росії, оскільки так вона може залишитися без газу та електроенергії.