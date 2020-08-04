Лукашенко погрожує Росії вогнем «аж до Владивостока»



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Лукашенко вважає, що Росія послала своїх найманців у Білорусь для дестабілізації ситуації перед виборами президента

Не підривайте тут обстановку, бо буде палахкотіти так, що до Владивостока буде важко, - президент Білорусі

Якщо в Білорусії відбудеться дестабілізація ситуації в країні і розпочнеться революція, то розгориться «пожежа до Владивостока». Про це президент республіки Олександр Лукашенко заявив під час звернення до народу і парламенту. Запис трансляції доступний на YouTube.

«Не підкидайте тут ядерної зброї. Не підривайте тут обстановку, бо буде палахкотіти так, що до Владивостока буде важко», - сказав він напередодні президентських виборів, призначених на 9 серпня.

Раніше Лукашенко назвав брехнею версію Росії про затримання 33 «бойовиків», яких влада республіки вважає найманцями приватної військової компанії (ПВК) Вагнера. За його словами, росіяни були спрямовані в країну спеціально, вони очікували подальших розпоряджень.

Нагадаємо, сьогодні, 4 серпня, Лукашенко поскаржився на ще один загін найманців, які ховаються по білоруських лісах.

Між іншим, сьогодні у Білорусі стартувало дострокове голосування на виборах президента. Самі вибори відбудуться 9 серпня.

На фоні президентських виборів, Білорусь розпочала термінову мобілізацію. Призивають на службу чоловіків у віці до 35 років, які раніше проходили службу в лавах Збройних сил. Примітно, що вони повинні з'явитися в пункти збору 10 серпня, тобто на наступний день після голосування на президентських виборах.

Раніше стало відомо, що під Мінськом затримали понад 30 бойовиків іноземної приватної військової кампанії «Вагнер».

За інформацією правоохоронних органів Білорусі, понад 200 бойовиків прибули для дестабілізації обстановки в період виборчої кампанії.

Як повідомлялося, 1 серпня у Білорусі взяли під варту 33 затриманих бойовиків «Вагнера».

До слова, Офіс генпрокурора оголосив підозру затриманим в Білорусі «вагнерівцям». Крім того, українське відомство звернулося до Генеральної прокуратури Білорусі з запитами про тимчасовий арешт затриманих бойовиків.

Раніше повідомлялося, що Білорусь просить Україну встановити причетність затриманих у Мінську до злочинів на Донбасі.

30 липня, СБУ повідомила, що Україна буде вимагати у Білорусі екстрадиції «вагнерівців».

Також через затримання «вагнерівців» Україна і Білорусь домовилися про посилення прикордонного режиму.

До відома, у Білорусі відкрили справу проти затриманих напередодні під Мінськом бойовиків «Вагнера», їх підозрюють у підготовці теракту.

Нагадаємо, що 29 липня президент Білорусі Олександр Лукашенко зібрав термінову нараду з членами Ради безпеки через затримання під Мінськом бойовиків російського угрупування «ПВК Вагнера». Він назвав це надзвичайною подією.

Тим часом РФ вимагає якнайшвидше звільнити заарештованих у Білорусі бойовиків приватної військової компанії «Вагнера». Москва заявляє, що затримання росіян не відповідає «духу братських союзницьких відносин».



