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    У світі

    Опонентка Лукашенко заявила, що їй погрожували з українського номера

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    Кандидатка в президенти Білорусі від опозиції Світлана Тихановська - Опонентка Лукашенко заявила, що їй погрожували з українського номера
    Кандидатка в президенти Білорусі від опозиції Світлана Тихановська

    По телефону Світлані Тихановській сказали, що її посадять, а дітей заберуть в дитбудинок

    Кандидатка в президенти Білорусі від опозиції Світлана Тихановська заявила, що їй і її дітям погрожували невідомі, які дзвонили з українського номера. Вона назвала це підлим і противним вчинком.

    Про це Тихановська розповіла проєкту «Настоящее время».

    За її словами, вона ніколи з цим не стикалася і як мама, звичайно, дуже запанікувала.

    «Це був дзвінок з українського номера: «Мене просили передати, що, якщо ви зараз не зупинитеся, краще зупиніться, інакше є перевірена інформація, що вас посадять у в'язницю, а дітей заберуть в дитбудинок», - розповіла вона.

    Тихановська назвала це підлим і противним вчинком і зазначила, що зіткнулася з подібним вперше.

    Раніше кандидатка у президенти Білорусі Світлана Тихановська заявила що «юридично Крим є українським, але фактично – російський».

    До слова, колишній заступник глави МЗС Білорусі Валерій Цепкало, який збирався брати участь у президентських виборах, виїхав до Росії разом з дітьми. 

    Як повідомлялося, Білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська перше розповіла на державному телебаченні про фальсифікації та політв'язнів.

    Також білоруський ресторатор-опозиціонер Вадим Прокоп'єв у своєму відеоролику запропонував використовувати Київ як «точку збору білоруського протесту».
    Білорусь вибори політика Україна президент
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