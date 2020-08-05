Опонентка Лукашенко заявила, що їй погрожували з українського номера



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Кандидатка в президенти Білорусі від опозиції Світлана Тихановська

По телефону Світлані Тихановській сказали, що її посадять, а дітей заберуть в дитбудинок

Кандидатка в президенти Білорусі від опозиції Світлана Тихановська заявила, що їй і її дітям погрожували невідомі, які дзвонили з українського номера. Вона назвала це підлим і противним вчинком.

Про це Тихановська розповіла проєкту «Настоящее время».

За її словами, вона ніколи з цим не стикалася і як мама, звичайно, дуже запанікувала.

«Це був дзвінок з українського номера: «Мене просили передати, що, якщо ви зараз не зупинитеся, краще зупиніться, інакше є перевірена інформація, що вас посадять у в'язницю, а дітей заберуть в дитбудинок», - розповіла вона.

Тихановська назвала це підлим і противним вчинком і зазначила, що зіткнулася з подібним вперше.

Раніше кандидатка у президенти Білорусі Світлана Тихановська заявила що «юридично Крим є українським, але фактично – російський».

До слова, колишній заступник глави МЗС Білорусі Валерій Цепкало, який збирався брати участь у президентських виборах, виїхав до Росії разом з дітьми.

Як повідомлялося, Білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська перше розповіла на державному телебаченні про фальсифікації та політв'язнів.