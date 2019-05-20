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    Зеленський хоче зустрітися з Трампом «найближчим часом»

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    Зеленський хоче зустрітися з Трампом «найближчим часом»

    Зеленський подякував президенту США Дональду Трампу за привітання

    Президент України Володимир Зеленський висловив сподівання на зустріч із президентом США Дональдом Трампом найближчим часом.

    Про це повідомляє прес-служба президента.

    Зеленський сказав про це на зустрічі з представниками адміністрації й Конгресу США, які прибули до Києва для участі в офіційній церемонії інавгурації Зеленського.

    «США є потужним і дуже серйозним партнером для України, перш за все, у подоланні агресії Росії. Самостійно здолати російську агресію на Донбасі та в Криму ми не зможемо. Тому нам потрібна ваша допомога. Хотів би закликати вас, щоб США продовжували посилення санкцій проти Росії», – сказав президент України.

    Зеленський подякував президенту США Дональду Трампу за привітання та висловив сподівання на зустріч найближчим часом.

    Глава держави також підкреслив важливість подальшої комплексної розбудови українсько-американського стратегічного партнерства, насамперед, шляхом реалізації взаємовигідних програм співпраці в енергетичній сфері та поглиблення взаємодії у сфері безпеки.

    З американської сторони у зустрічі взяли участь Міністр енергетики США Рік Перрі, Спеціальний представник США з питань України Курт Волкер, сенатор США Рон Джонсон.

    Нагадаємо, 20 травня у Верховній Раді пройшла церемонія інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського. 

    На інавгурації Зеленського були присутні чотири президенти і весь уряд. 

    Під час складання присяги на вірність українському народу Володимир Зеленський поклав руку на Пересопницьке Євангеліє - незмінний атрибут усіх президентських інавгурацій, які знала Україна. 

    Зеленський склав присягу і став шостим президентом.

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