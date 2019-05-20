Зеленський хоче зустрітися з Трампом «найближчим часом»
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Зеленський подякував президенту США Дональду Трампу за привітання
Президент України Володимир Зеленський висловив сподівання на зустріч із президентом США Дональдом Трампом найближчим часом.
Про це повідомляє прес-служба президента.
Зеленський сказав про це на зустрічі з представниками адміністрації й Конгресу США, які прибули до Києва для участі в офіційній церемонії інавгурації Зеленського.
«США є потужним і дуже серйозним партнером для України, перш за все, у подоланні агресії Росії. Самостійно здолати російську агресію на Донбасі та в Криму ми не зможемо. Тому нам потрібна ваша допомога. Хотів би закликати вас, щоб США продовжували посилення санкцій проти Росії», – сказав президент України.
Зеленський подякував президенту США Дональду Трампу за привітання та висловив сподівання на зустріч найближчим часом.
Глава держави також підкреслив важливість подальшої комплексної розбудови українсько-американського стратегічного партнерства, насамперед, шляхом реалізації взаємовигідних програм співпраці в енергетичній сфері та поглиблення взаємодії у сфері безпеки.
З американської сторони у зустрічі взяли участь Міністр енергетики США Рік Перрі, Спеціальний представник США з питань України Курт Волкер, сенатор США Рон Джонсон.
Нагадаємо, 20 травня у Верховній Раді пройшла церемонія інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського.
На інавгурації Зеленського були присутні чотири президенти і весь уряд.
Під час складання присяги на вірність українському народу Володимир Зеленський поклав руку на Пересопницьке Євангеліє - незмінний атрибут усіх президентських інавгурацій, які знала Україна.
Зеленський склав присягу і став шостим президентом.