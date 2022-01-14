Зеленський і Алієв сьогодні зустрінуться у Києві

Президенти України та Азербайджану виступлять із заявами в Маріїнському палаці

Президент Володимир Зеленський у п'ятницю, 14 січня, проведе зустріч із президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим, який прибуде до України з робочим візитом, повідомляє пресслужба президента України.

Очікується, що Зеленський та Алієв виступлять із заявами в Маріїнському палаці.

Брифінг за підсумками зустрічі заплановано на 13:15. Захід транслюватиметься онлайн у соцмережах та на офіційних сторінках Офісу президента.

Також, через робочий візит президента Ільхама Алієва у Києві можливі тимчасове перекриття руху автомобілів у кількох районах.

«14 січня у зв'язку з офіційним візитом до України Президента Азербайджанської Республіки Ільхама Алієва можливі тимчасові обмеження дорожнього руху в центральній частині міста, а також на деяких вулицях Дарницького району», – йдеться на Facebook-сторінці Управління державної охорони.

Як повідомлялося, в середині грудня 2021 року Зеленський під час робочого візиту до Брюсселя провів зустріч із президентом Азербайджану Алієвим, під час якої було обговорено питання активізації двосторонньої співпраці між країнами.

Напередодні стало відомо, що президент Азербайджану прилетить до Києва для зустрічі із Зеленським.

До слова, напередодні Вірменія заявила про трьох загиблих на кордоні з Азербайджаном.