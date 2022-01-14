Зеленський обговорив з Джонсоном кроки щодо деескалації на кордоні України

Зеленський провів переговори з прем'єр-міністром Британії Борисом Джонсоном

Президент України Володимир Зеленський обговорив з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном безпекову ситуацію навколо України. Про це глава держави повідомив у Twitter.

«Провів плідну розмову з Борисом Джонсоном. Обговорили безпекову ситуацію навколо України. Обмінялися думками щодо можливих кроків з деескалації. Докладаємо спільних зусиль для досягнення миру. Ціную незмінну підтримку суверенітету й територіальної цілісності», – написав Зеленський.

Провів плідну розмову з @BorisJohnson. Обговорили безпекову ситуацію навколо України. Обмінялися думками щодо можливих кроків з деескалації. Докладаємо спільних зусиль для досягнення миру. Ціную незмінну підтримку суверенітету й територіальної цілісності . — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 13, 2022

Напередодні Держдеп повідомляв, що Росія не погодилася відвести війська від українських кордонів.

Зазначимо, США визначилися із набором екстрених санкцій у разі вторгнення Росії в Україну.

12 грудня у конгресі США представили законопроєкт про нові санкції проти Росії у разі ескалації конфлікту в Україні. У документі пропонується заборонити операції з первинним та вторинним держборгом Росії, а також запровадити санкції проти банківського сектора Росії та газопроводу «Північний потік-2». Крім того, якщо ситуація загостриться, США можуть вимагати відключити Росію від системи міжнародних платежів SWIFT.

Зокрема, документ передбачає введення санкцій щодо президента Росії Володимира Путіна, прем'єр-міністра Михайла Мішустіна, міністра закордонних справ Сергія Лаврова, міністра оборони Сергія Шойгу, а також начальника генерального штабу збройних сил і командувачів різними видами збройних сил, включаючи повітряно-десантні та військово-морські сили.

Як відомо, у Москві не виключають, що Росія може напасти на Україну. Москва визнала таку ймовірність за двох обставин.

До слова, за підрахунками керівництва ЗСУ, на Донбасі постійно перебуває понад дві тисячі російських військових.

11 січня Росія почала масштабні навчання біля українських кордонів з танками та БМП. Також ЗМІ повідомили, що Росія перекидає гелікоптери до кордону з Україною.