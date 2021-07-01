Зеленський і Байден. Кулеба назвав головну тему майбутньої зустрічі

Мета України – знайти такий формат участі США у переговорах, який даватиме максимальний результат

Володимир Зеленський і Джозеф Байден під час запланованої на липень зустрічі у Вашингтоні детально обговорять участь США у процесі політико-дипломатичного врегулювання конфлікту на сході України та протидію країні-агресорці. Про це розповів Дмитро Кулеба в інтерв’ю виданню «Ліга».

«Програма-максимум – зробити новий крок у питаннях взаємодії з нашими партнерами у сфері безпеки та оборони, інвестицій і торгівлі. Я поки не знаю, чи вийдемо ми із зустрічі вже з готовою відповіддю про те, якою буде участь США у процесі політико-дипломатичного врегулювання і протидії російській агресії, але точно президенти будуть дуже детально про це говорити. Це буде ключова тема», – сказав Кулеба.

Він наголосив, що мета України – знайти такий формат участі США у переговорах, який даватиме максимальний результат. За словами глави української дипломатії, американці «вже у цьому процесі, але цього недостатньо, щоб змінити поведінку Росії».

Український дипломат зауважив, що росіяни «категорично не відкидають питання взаємодії з американцями на цьому треку».

«Пригадайте лінію Сурков-Волкер. Але в нормандському процесі маємо проблеми. Всі кажуть: Росія, ти – сторона конфлікту, виконуй зобов'язання, припиняй війну. А Росія каже: ні, ми не сторона конфлікту. Поки ми не розв'яжемо цей вузол, повноцінне врегулювання неможливе. І треба з американцями дуже предметно поговорити про те, як розв'язати цей вузол. Яку побудувати комбінацію, щоб ми вийшли з глухого кута», – резюмував міністр.

Додамо, що українці і росіяни є двома різними народами. І вони могли б жити у дусі добросусідства, якби президент РФ Володимир Путін не розв'язав війну і не окупував частину України.

Читайте також: