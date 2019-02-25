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    Зеленський і Порошенко виходять до другого туру. Тимошенко третя

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    Вибори президента пройдуть 31 березня - Зеленський і Порошенко виходять до другого туру. Тимошенко третя
    Вибори президента пройдуть 31 березня

    Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) з 8 по 20 лютого провів всеукраїнське опитування громадської думки

    Якби вибори президента України відбувалися в середині лютого, то 14,1% громадян проголосували б за Володимира Зеленського, 9,6% – за Петра Порошенка, 7,4% – за Юлію Тимошенко.

    Про це свідчать результати всеукраїнського опитування громадської думки, яке з 8 по 20 лютого провів Київський міжнародний інститут соціології (КМІС).

    «Якщо розрахувати відсотки по відношенню до тих, хто визначився  (власне, саме ці показники найближчі до можливих результатів виборів, якби вони проводилися на початку лютого), то 26,4% проголосували б за Зеленського, 18% – за Порошенка, 13,8% – за Тимошенко», - зазначили в КМІС.

    Соціологи оприлюднили таблицю, в якій для забезпечення коректності порівняння з іншими опитуваннями наводяться три варіанти рейтингів кандидатів: % серед усіх респондентів; % серед тих, хто збирається голосувати на виборах; % серед тих збирається голосувати і визначився з кандидатом.

    За даними КМІС, під час всеукраїнського опитування громадської думки методом особистого інтерв'ю було опитано 2042 респондентів, що мешкають у 110 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим) за 4-ступеневою стохастичною вибіркою, що репрезентативна для населення України віком від 18 років.

    У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.

    Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує: 3,3% для показників близьких до 50%, 2,8% - для показників близьких до 25%, 2,0% - для показників близьких до 10%, 1,4% - для показників близьких до 5%.

    Нагадаємо, що загальнонаціональне дослідження, проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 7 по 14 лютого в усіх регіонах України (за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей), показало, що серед кандидатів на президентську посаду лідерами є Володимир Зеленський, Петро Порошенко та Юлія Тимошенко.

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