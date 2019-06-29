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    У Вакарчука розказали, як люди Балоги намагались пролізти у його партію

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    <span lang="UK">Голова партії &laquo;Голос&raquo; Святослав Вакарчук</span> - У Вакарчука розказали, як люди Балоги намагались пролізти у його партію
    Голова партії «Голос» Святослав Вакарчук
    Фото: Станіслав Груздєв, Главком

    «Потім люди Балоги опинились у партії Гройсмана», - соратник Вакарчука

    Забудовників у списках партії «Голос» нема. Про це заявив заступник голови партії «Голос» Ярослав Юрчишин в  інтерв’ю «Главкому», відповідаючи на питання про те, як партія фільтрувала кандидатів-мажоритарників.  

    «Так склалося, що забудовників у нас в списках нема. Але не через те, що у нас є пересторога до самої сфери діяльності, а тому що до переважної більшості цих людей є дуже багато питань щодо доброчесності», - пояснив він. До прикладу, список мажоритарників «Слуги народу» багатьох обурив великою кількістю забудовників.

    На питання, чи просилися забудовники в команду «Голосу», Юрчишин відповів: «Звісно».

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    «Коли я переглядаю списки інших політичних сил, то можу назвати багатьох тих, хто наші критерії не пройшов, але спокійно потрапив в інший список. Наприклад, до нас подавалися люди Балоги з Закарпаття не першої літерації, але коли ми почали аналізувати, зрозуміли, хто вони. Ми, звісно, таких людей не пропускали, а потім вони опинились в списках «Української стратегії Гройсмана». Притому, що вони обіцяли повністю забезпечити кампанію в області і все профінансувати. Коли люди в дискусії про потрапляння в список починають говорити про кошти, це одразу «стоп», - наголосив заступник голови партії «Голос».

    Юрчишин зазначив, що малий та середній бізнес ніколи не пропонує кошти наперед.

    «Наші донори спочатку побачили список, програму і після того сказали, що готові допомагати. А корумпований олігархічний бізнес спочатку питає «куди гроші заносити», а потім починаються пред’яви, чи можна, щоб на 25 місці в списку був ось такий кадр. У нас позиція така: якщо ви в нас вірите і якщо ми йдемо створювати нові правила, то ми готові отримувати ваші кошти», - підсумував Юрчишин.

    На зауваженням «Главкома», що нові правила – це добре, але ж нересурсні мажоритарники зіштовхуються з багатьма проблемами, він відповів: «Цілком погоджуюсь».

    Раніше Вакарчук розповів, скільки коштуватиме парламентська передвиборча кампанія його політсили.

    Нагадаємо, Гриценко ошелешив Вакарчука заявивши «Нєхрєн йти ні в парламент, ні в уряд» (відео).

    До слова, партія «Голос» веде 175 кандидатів в народні депутати в загальнодержавному окрузі.

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