МВФ планує продовжити співпрацю з Україною, але про новий транш мовчить



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Від рішення місії МВФ залежатиме, чи отримає Україна другий транш кредиту та чи продовжиться співпраця з фондом загалом

Дискусії стосовно виконання параметрів та показників кредитної програми тривають - представник МВФ

Міжнародний валютний фонд планує продовжити співпрацю з Україною у рамках програми stand-by, але у МВФ не кажуть, коли чекати наступного траншу кредиту. Про це у коментарі hromadske заявив постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман.

«Дискусії стосовно виконання параметрів та показників кредитної програми тривають, дату початку роботи місії МВФ стосовно першого перегляду програми наразі ще не визначено», - розповів Люнгман.

Зазначимо, що від рішення місії МВФ залежатиме, чи отримає Україна другий транш кредиту та чи продовжиться співпраця з фондом загалом.

Зокрема, серед умов для отримання Україною грошей від фонду - завершення реформи митної і податкової служб, затвердження плану роботи з непрацюючими кредитами у банківській системі тощо.

«Важливо щоб поточна економічна політика відповідала тим критеріям, на яких базовано Меморандум про економічну та фінансову політику, і щоби зміст та часові рамки плану реформ були якомога зрозумілішими. Саме стосовно цих питань і тривають дискусії», - зазначив постійний представник МВФ в Україні.

Як повідомлялося, голова Національного банку Кирило Шевченко вважає, що свіжий макропрогноз НБУ свідчить про надання Міжнародним валютним фондом другого траншу до кінця цього року.

Нагадаємо, 21 липня голова Нацбанку Шевченко провів першу зустріч з МВФ після призначення.

До слова, 21 липня місія технічної підтримки МВФ завершила роботу в Україні.

Нагадаємо, Рада директорів МВФ затвердила програму співпраці з Україною на $5 млрд. Програма розрахована на 18 місяців.