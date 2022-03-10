Окупанти обстрілюють Київщину: найнебезпечніші напрямки

Сьогодні планується проведення евакуація населення через гуманітарні коридори з Бучі, Ірпіня, Гостомеля та Бородянки

Сьогодні планується проведення евакуація населення через гуманітарні коридори з Бучі, Ірпіня, Гостомеля та Бородянки

Загарбники продовжують накопичувати війська та техніку, обстрілюються житлові масиви

Сьогодні, 10 березня, Київська обласна державна адміністрація оголосила список найнебезпечніших напрямків на Київщині.

Білоцерківський район

Ситуація контрольована. Ніч пройшла тихо та спокійно. Було декілька сигналів тривоги. Обстрілів не зафіксовано. Комунальні служби працюють у посиленому режимі. Населені пункти забезпечено постачанням електроенергії, газу та води. Активізувався волонтерський рух для надання допомоги військовим та населенню. Проводиться організація надання гуманітарної допомоги населенню.

Бориспільський район

Уся територія району перебуває під контролем Бориспільської районної військової адміністрації. У районі об’єкти критичної інфраструктури працюють у звичному режимі, ситуація стабільна. Сили оборони – у підвищеній боєготовності. Планується підвищення рівня бойових навичок.

Бучанський район

Ситуація напружена. Уночі бої в Ірпені, Макарові та Бородянці. Артилерійські обстріли. Ведеться вогонь по житлових будинках та цивільному населенню. 9 березня була організована евакуація населення гуманітарними коридорами з Ворзеля, Ірпеня, Бучі, Гостомеля, Бородянки. Попри домовленості про гуманітарний коридор ворог не впустив колони автобусів до Гостомеля, Бородянки та Бучі. Вдалося провести евакуацію 15 тисяч людей з Ворзеля та Ірпеня. Колона приватних авто з напрямку Буча – Ірпінь через гуманітарний коридор йшла майже до 2 годин ночі. Загарбники продовжують розташовувати техніку вздовж Немішаєвської громади, Михайлівської Рубежівки та Бучі. Відсутнє газопостачання в Ірпені та Коцюбинському. Зараз у районі готуються до продовження евакуації людей та доставки гуманітарної допомоги.

Броварський район

Територія району перебуває під контролем Броварської районної військової адміністрації. Зафіксовано пересування ворожої техніки населеними пунктами Баришівської, Калитянської та Великодимерської територіальних громад. У цих 3-х громадах Броварського району проводилися бойові дії. А саме: Калитянська громада – у селах Бервиця, Мокрець, Заворичі, Семиполки; Великодимерська громада – у селах Гребельки, Кулажинці, Русанів, Світильня, Велика Димерка, Богданівка, Шевченкове, неподалік сіл Бобрик та Рудня; Баришівська громада – у селах Перемога, Рудницьке.

Ситуація в даній частині району залишається дуже напруженою. У населених пунктах Калитянської громади, а саме в Мокреці та Заворичах, залишається відсутнім зв’язок. Електропостачання частково відновлене.

У селі Заворичі внаслідок обстрілу ворожих артилерійських систем згорів місцевий храм та декілька приватних будинків, що розташовані на східній околиці села. У результаті бойових дій у с. Світильня частково зруйновані амбулаторія та приміщення сільської ради.

У селі Рудницьке вдалося відновити електропостачання. У селищі міського типу Калинівка та с. Скибин внаслідок ворожого обстрілу також є пошкоджені будинки місцевих мешканців.

У решті громад району об’єкти критичної інфраструктури працюють у звичному режимі.

Послуги населенню надаються в повному обсязі. Збоїв у роботі систем тепло-, газо-, водо-, електропостачання та водовідведення, об’єктів критичної інфраструктури немає. Випадки пошкодження житлових будинків відсутні.

Вишгородський район

Ніч пройшла відносно спокійно. Північ району залишається окупованою ворогом. Поліська, Димерська, Іванківська громади на межі гуманітарної катастрофи. Йде постійне перегрупування сил загарбника. У ночі відбувся обстріл в районі с. Лютіж. До району надходить гуманітарна медична та продуктова допомога. Але загарбник не дає можливості допомогти окупованим громадам. Людям, які самостійно виходять з окупованої території, надається допомога та організовується евакуація з району.

Обухівський район. Ситуація контрольована. Усі територіальні громади під контролем. Йдуть роботи з відновлення інфраструктури та надання необхідної допомоги населенню. Авіаударів не зафіксовано. Укріплюються блокпости.

Фастівський район

Уся територія Фастівського району перебуває під контролем Фастівської районної військової адміністрації. У районі всі об’єкти критичної інфраструктури на території громад працюють у звичайному режимі. Ситуація стабільна та контрольована. Фастівська міська рада приймає біженців та надає допомогу в їх розміщенні.

Небезпечні напрямками

Найбільш небезпечними напрямками залишаються Житомирська траса, Буча – Ірпінь – Гостомель, Макарів, а також північ Вишгородського району. Бої на території деяких населених пунктів Баришівської, Калитянської та Великодимерської територіальних громад Броварського району.

Загарбники продовжують накопичувати війська та техніку, обстрілюються житлові масиви та критична інфраструктура. Постійні тривоги можливого авіанальоту майже по всій області. В усіх районах Київщини йде боротьба з диверсійними групами.

Сьогодні планується проведення евакуації населення через гуманітарні коридори з Бучі, Ірпіня, Гостомеля та Бородянки. Гуманітарна допомога направляться у всі 7 районів Київщини.