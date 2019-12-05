  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Зеленський нагородив шоумена Притулу орденом

    • Розсилка
    Волонтера і телеведучого Сергія Притулу президент нагородив орденом - Зеленський нагородив шоумена Притулу орденом
    Волонтера і телеведучого Сергія Притулу президент нагородив орденом

    Зеленський нагородив 25 волонтерів

    Президент України Володимир Зеленський нагородив шоумена Сергія Притулу орденом «За заслуги» з нагоди Міжнародного дня волонтера.

    Про це свідчить відповідний указ президента №889/2019.

    Волонтера і телеведучого Сергія Притулу Зеленський нагородив орденом «за громадянську мужність, вагомий особистий внесок у розвиток волонтерського руху, зміцнення обороноздатності та безпеки української держави, активну благодійну та гуманістичну діяльність».

    Зазначається, що президент нагородив всього 25 волонтерів.

    Зокрема, трьох волонтерів – орденом «Княгині Ольги» третього ступеня, волонтера Віталія Дайнегу – Хрестом Івана Мазепи.

    Володимир Зеленський президент Сергій Притула
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ