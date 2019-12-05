Зеленський нагородив шоумена Притулу орденом
Волонтера і телеведучого Сергія Притулу президент нагородив орденом
Зеленський нагородив 25 волонтерів
Президент України Володимир Зеленський нагородив шоумена Сергія Притулу орденом «За заслуги» з нагоди Міжнародного дня волонтера.
Про це свідчить відповідний указ президента №889/2019.
Волонтера і телеведучого Сергія Притулу Зеленський нагородив орденом «за громадянську мужність, вагомий особистий внесок у розвиток волонтерського руху, зміцнення обороноздатності та безпеки української держави, активну благодійну та гуманістичну діяльність».
Зазначається, що президент нагородив всього 25 волонтерів.
Зокрема, трьох волонтерів – орденом «Княгині Ольги» третього ступеня, волонтера Віталія Дайнегу – Хрестом Івана Мазепи.