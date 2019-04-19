Зеленський і Порошенко стали на коліна під час дебатів (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Під час відповіді Володимир Зеленський запропонував чинному президенту разом стати на коліна

Володимир Зеленський запропонував Петру Порошенку стати на коліна перед тими, чиї близькі загинули в АТО. Відповідну заяву він зробив під час дебатів на НСК «Олімпійський».

«Я зараз готовий стати на коліна перед кожною матір’ю, яка не дочекалась свого хлопця з фронту, свого сина. Я готовий, зараз встану на коліна перед кожною дитиною, яка не дочекалась свого батька.., перед кожною жінкою, яка не дочекалась свого чоловіка. І вас запрошую», - сказав Зеленський.

Після цього Зеленський встав на коліна обличчям до публіки, а Порошенко розвернувся і стоячи на колінах поцілував руку Тетяні Ричковій (у неї на фронті загинув чоловік, – ред.), яка позаду нього тримала український прапор.

Перед цим Порошенко казав, що треба не на колінах повзти до Путіна, щоб захистити державу.