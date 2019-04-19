Зеленський і Порошенко стали на коліна під час дебатів (фото)
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Під час відповіді Володимир Зеленський запропонував чинному президенту разом стати на коліна
Володимир Зеленський запропонував Петру Порошенку стати на коліна перед тими, чиї близькі загинули в АТО. Відповідну заяву він зробив під час дебатів на НСК «Олімпійський».
«Я зараз готовий стати на коліна перед кожною матір’ю, яка не дочекалась свого хлопця з фронту, свого сина. Я готовий, зараз встану на коліна перед кожною дитиною, яка не дочекалась свого батька.., перед кожною жінкою, яка не дочекалась свого чоловіка. І вас запрошую», - сказав Зеленський.
Після цього Зеленський встав на коліна обличчям до публіки, а Порошенко розвернувся і стоячи на колінах поцілував руку Тетяні Ричковій (у неї на фронті загинув чоловік, – ред.), яка позаду нього тримала український прапор.
Перед цим Порошенко казав, що треба не на колінах повзти до Путіна, щоб захистити державу.