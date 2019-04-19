«У мене було багато зйомок». Зеленський прокоментував свої ухиляння від армії



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Дебати на Олімпійському стадіоні, 19 квітня 2019 року Фото: РБК-Україна

Якби хотіли вручити повістку - то вручили б її, я публічна людина, - заявив кандидат

Президент і кандидат у президенти Петро Порошенко звинуватив кандидата у президенти Володимира Зеленського в ухилянні від служби в армії.

«Як він збирається виконувати функції Верховного головнокомандувача? Ваша команда сказала, що ви вже почали курс молодого бійця. Це гарна річ. Але варто було його почати 4 роки тому. У 2014-му. Коли країна потребувала зусилля усіх волонтерів і добровольців. А Володимир ховався від повісток, куди його викликали», - заявив Порошенко.

Зеленський відповів, що він публічна людина і йому можна було вручити повістку будь-де.

«У мене було багато зйомок, як би хотіли вручити повістку, то вручили би - я публічна людина», - наголосив Зеленський.

«Сьогодні ми бачимо позицію тотальної некомпетентності... У нас, виявляється, Україна, українська армія, українські військові, генерали і верховний головнокомандувач винні в тому, що гинуть українські люди, що гинуть українські воїни. У нас немає агресії, за думкою пана Володимира ми просто трохи пересунули кордон за допомогою Росії. Пане Володимире, якби ви були на фронті, якби ви бачили на власні очі, що відбувалося в Дебальцово, якби ви зустрічали наших воїнів з Іловайська, якби ви знали, якою кров'ю Україна заплатила за те, щоб зберегти державу, у вас би не було таких питань.

А в мене відповідь дуже чітка: винні за Іловайськ, винні за Дебальцево Путін, російська армія і російська агресія. Винні ті, хто знищив нашу армію, а ми її ціною надзвичайних зусиль добровольцями, волонтерами відбудували тоді, коли ви ховалися від армії, не отримуючи повісток», - наголосив президент.