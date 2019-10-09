Зеленський обговорив із головою МЗС Нідерландів суд у справі MH17



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Президент України зустрівся з міністром закордонних справ Нідерландів Фото: president.gov.ua

Зеленський подякував Нідерландам за підтримку суверенітету та територіальної цілісності України

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністром закордонних справ Королівства Нідерланди Стефом Блоком.

Про це передає Офіс президента України.

Глава держави подякував Нідерландам за незмінну позицію на підтримку суверенітету та територіальної цілісності України, неухильне дотримання режиму санкцій Європейського Союзу щодо РФ, невизнання незаконної анексії українського Криму Росією.

Зеленський поінформував співрозмовника про безпекову ситуацію на Донбасі, а також про зусилля, спрямовані на припинення бойових дій.

Було обговорено питання співпраці сторін щодо завершення розслідування та проведення судового процесу у справі про збиття літака рейсу МН17 «Малайзійських авіаліній».

Також ішлося про взаємодію сторін у рамках реалізації курсу європейської та євроатлантичної інтеграції України.

Міністр закордонних справ Нідерландів підтвердив наявність значного інтересу нідерландського бізнесу до нарощування інвестиційної співпраці, а також зазначив готовність уряду Нідерландів продовжувати підтримку України на шляху реалізації структурних реформ.

о слова, в ООН сподіваються, що всі держави-члени будуть співпрацювати щодо розслідування трагедії збитого над Донбасом влітку 2014 року літака Малазійських авіаліній рейсу MH17.

Державний секретар з європейських справ міністерства Європи і закордонних справ Франції Амелі Моншален заявила, що Рада Європи сприятиме притягненню до відповідальності причетних до збиття пасажирського літака рейсу МН17.

В Україні почалися зйомки фільму про катастрофу МН17.

Нагадаємо, у Нідерландах заявили про нових свідків у справі про збиття МН17.

Зазначимо, 17 липня минуло 5 років з дня, коли російські терористи збили над Донбасом пасажирський лайнер рейсу МН17, в результаті чого загинули 298 людей, 80 з яких - діти.

У справі збитого малайзійського літака «Боїнг-777» рейсу MH17 СБУ під керівництвом Генпрокуратури склала повідомлення про підозру чотирьом особам - трьом громадянам Росії і одному українцю.

Міжнародна слідча група (JIT) назвала імена перших підозрюваних в причетності до збиття літака рейсу МН17 в 2014 році.

Команда розслідувачів Bellingcat опублікувала нову доповідь, яка містить імена реальних бойовиків, які виявилися фігурантами прослуховувань СБУ та були причетними до транспортування російського «Бука» і збиття MH17.

СБУ оголосила про підозру чотирьом фігурантам справи за фактом збиття літака «Боїнг 777» рейсу MH-17.