Зеленський підписав указ про призначення Венедіктової



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Володимир Зеленський та Ірина Венедіктова Офіс президента України / Facebook

17 березня 269 нардепів проголосували за призначення Ірини Венедіктової новим генеральним прокурором

Президент Володимир Зеленський підписав указ, яким призначив Ірину Венедіктову генеральним прокурором України.

Про це йдеться у документі №90/2020 від 17 березня.

Іншим указом №89/2020 глава держави звільнив Венедіктову від тимчасового виконання обов'язків директора Державного бюро розслідувань.

Як уже відомо, 17 березня 269 нардепів проголосували за призначення Ірини Венедіктової новим генеральним прокурором.

Вона, відповідаючи на запитання «слуги народу» Олександра Дубінського щодо підписання підозр колишньому президентові Петрові Порошенку, заявила, що «нині в країні така ситуація, що немає часу довго розбиратися».

Своєю чергою депутат фракції «Європейська солідарність» Володимир В’ятрович з трибуни парламенту заявив, що Венедіктова, кандидатуру якої президент Зеленський запропонував на посаду генпрокурора – це реванш Антимайдану.

Народна депутатка з фракції «Голос» Інна Совсун заявила, що Венедіктова, яку Зеленський запропонував Верховній Раді на посаду генерального прокурора, свого часу провалила іспит під час конкурсу на посаду судді Верховного суду України.