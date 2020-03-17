Зеленський чітко йде по плану злуки з Медведчуком

Ми справді увійшли в турборежим... Фото: 24tv.ua

Президент ступив на шлях, який веде до розгрому

Найцікавіше в призначенні Венедиктової те, що у «Слуги народу» не вистачило власних голосів для прийняття рішення. Тільки 224 слуги слуги народу проголосували за цю креатуру Портнова. Ніякої монобільшості вже не існує.

Що ж, Зеленський чітко йде по плану злуки з Медведчуком. Хоча це - його найзліший ворог, який з'їсть, точніше, вже майже згриз його на Сході. Медведчук однією рукою допомагає Зе голосувати, а іншою кожен день знищує його на своїх трьох телеканалах та мережі інфосміттєзвалищ.

Зеленський ступив на шлях, який веде до розгрому. Який буде вже на осінніх місцевих виборах. Або навіть раніше, якщо почнуться масові протести. Навіть не через якісь спроби щось там підписати з рашкою.

А через скрутну економічну ситуацію, в яку вже попадає величезна кількість громадян. Тільки уявіть, як будуть виживати заробітчани, ті, хто живе зі сфери послуг, транспорту, ті. хто не оформлений офіційно на роботу, а таких - добра половина тощо.

Зеленський насправді виявився напрочуд прогнозованим в одному: він завжди вибирає найдурніший варіант, який найбільше б'є по ньому особисто. Що ж, його кінець буде безславним.

Але чим він буде супроводжуватися, зараз не ризикне передбачити ніхто.

Ми справді увійшли в турборежим...

Джерело: блог Богдана Буткевича

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