Зеленський підписав закон про пільгове розмитнення «євроблях»: що зміниться

За пільговим механізмом може бути розмитнений один автомобіль однієї категорії одного власника

Сума акцизного податку буде залежати від віку автомобіля, обсягу і типу двигуна і не буде залежати від її вартості

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про пільгове розмитнення автомобілів з європейськими номерами та зміни до Митного кодексу України.

Як повідомляє пресслужба Офісу президента, ці закони тимчасово полегшують механізм розмитнення імпортованих з Європи автомобілів, а також сприяють захисту навколишнього середовища від шкідливих викидів.

Згідно з документами, вживані автомобілі з європейською реєстрацією, старші п'яти років, які були ввезені на територію Україні до кінця 2020 року, оподатковуються за пільговою ставкою податку на додану вартість та акцизного податку.

Сума акцизного податку буде залежати від віку автомобіля, обсягу і типу двигуна і не буде залежати від її вартості.

Базова ставка буде коливатися від нуля до 150 євро, і в більшості випадків вартість розмитнення не перевищує однієї тисячі євро. Такі автомобілі тимчасово звільняються від оподаткування ввізним митом.

За пільговим механізмом може бути розмитнений один автомобіль однієї категорії одного власника.

На пільгове митне оформлення дається 180 днів з моменту вступу в силу законів. Учасники АТО / ООС зможуть скористатися пільговими розмитненням протягом 270 днів.

До цих нововведень не належать транспортні засоби, які:

не відповідають екологічним нормам Євро-2 і вище;

ввезені з держави-окупанта або з тимчасово окупованої території України.

Закони вступають в силу з наступного дня після опублікування і вводяться в дію через один місяць з дня набрання ним чинності.

Раніше повідомлялося, хто не зможе скористатися пільгами з нового закону про розмитнення «євроблях».

Детально про умови пільгового розмитнення «Главком.Техно» розповідав у матеріалі за цим посиланням.