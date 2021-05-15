Зеленський підписав закон про продовження мита на експорт металобрухту

Закон сприятиме зниженню викидів парникових газів у атмосферу, що відповідає намірам України приєднатися до Європейського зеленого курсу, заявили в Офісі президента

Україна продовжила експортне мито на п'ять років

Президент Володимир Зеленський підписав закон, який продовжує на 5 років – до 15 вересня 2026 року – термін дії ставки вивізного мита 58 євро за тонну на відходи та брухт чорних металів.

Про це повідомляє Офіс президента.

«Таким чином створюються умови для недопущення дефіциту брухту чорних металів в Україні, що сприятиме безперебійній роботі вітчизняної металургійної промисловості, збереженню робочих місць та збільшенню податкових надходжень до бюджетів усіх рівнів», – йдеться у повідомленні.

Крім того, цей документ сприятиме зниженню викидів парникових газів у атмосферу, що відповідає намірам України приєднатися до Європейського зеленого курсу, адже кожна тонна повторно використаного металобрухту економить 1,5 т CO2, 1,4 т залізної руди та 740 кг вугілля. Переробка брухту на сталь потребує лише 1/3 затрат енергії порівняно з виробництвом сталі з первинної сировини, додали в Офісі президента.

Закон набирає чинності на наступний день після опублікування.

Зазначимо, перед голосуванням у Верховній Раді Європейська бізнес-асоціація закликала Раду продовжити пільгове мито на експорт металобрухту.

У вересні 2016 року, на тлі гострого дефіциту металобрухту на внутрішньому ринку, на той час президент Петро Порошенко підписав закон, який передбачає збільшення терміном на 1 календарний рік мита на експорт брухту з 10 євро до 30 євро за тонну, при цьому в 2017 році дію мита було продовжено ще на рік - до 15 вересня 2018 року.

Влітку 2018 року Порошенко схвалив продовження мита на експорт брухту на 1 рік, до 15 вересня 2019 року, та збільшення розміру мита з 30 євро до 42 євро за тонну.

При цьому у квітні 2019 року Порошенко схвалив підвищення мита на експорт брухту з 42 євро до 58 євро за тонну і продовження дії мита до 15 вересня 2021 року.