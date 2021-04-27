Бізнес закликає продовжити пільгове мито на експорт металобрухту

ЄБА зазначає, що Україна отримує більше переваг від переробки власного брухту, ніж від його експорту

Європейська бізнес-асоціація (ЄБА) закликає депутатів Верховної Ради підтримати прийняття в цілому законопроєкту № 5175, що передбачає продовження дії мита на експорт брухту чорних металів у розмірі 58 євро/тонна ще на 5 років.

Про це йдеться в листі ЄБА голові Верховної Ради Дмитру Разумкову, голові комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитру Наталусі і голові парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данилу Гетманцеву.

«Експерти асоціації детально проаналізували проєкт закону № 5175 і висловлюють свою підтримку ініціативі продовження терміну дії експортного мита на металобрухт. Вважаємо, що прийняття законопроєкту сприятиме зменшенню дефіциту металобрухту на внутрішньому ринку України і загалом буде мати позитивний ефект для економіки України», – йдеться в ньому.

ЄБА зазначає, що Україна отримує більше переваг від переробки власного брухту в продукцію з доданою вартістю, ніж від експорту сировини, зокрема наявність доступної сировини на внутрішньому ринку буде сприяти безперебійному функціонуванню вітчизняної металургійної промисловості та, на думку представників бізнесу, дозволить зберегти робочі місця в реальному секторі економіки, а також забезпечити додаткові податкові надходження до бюджетів усіх рівнів.

При цьому, як зазначено в пояснювальній записці до законопроєкту, збереження мита на експорт брухту чорних металів у розмірі 58 євро/тонна дозволить забезпечити:

збереження 21,5 тис. робочих місць і створення 3,5 тис. нових робочих місць;

подальший розвиток металургійної та суміжних галузей промисловості,

сприятиме додатковому зростанню ВВП на 0,03%;

уникнути дефіциту металобрухту на внутрішньому ринку;

скорочення споживання енергоресурсів та викидів СО 2 ;

; залучення додаткових інвестицій в металообробну галузь України.

Як повідомлялося, комітет Ради з економрозвитку підтримав продовження дії мита на експорт брухту 58 євро / тонна ще на 5 років.

Раніше 17 депутатів запропонували Раді продовжити дію мита на експорт брухту 58 євро/тонна ще на 5 років.

У вересні 2016 року, на тлі гострого дефіциту металобрухту на внутрішньому ринку, на той час Президент Петро Порошенко підписав закон, який передбачає збільшення терміном на 1 календарний рік мита на експорт брухту з 10 євро до 30 євро за тонну, при цьому в 2017 році дію мита було продовжено ще на рік - до 15 вересня 2018 року.

Влітку 2018 року Порошенко схвалив продовження мита на експорт брухту на 1 рік, до 15 вересня 2019 року, та збільшення розміру мита з 30 євро до 42 євро за тонну.

При цьому у квітні 2019 року Порошенко схвалив підвищення мита на експорт брухту з 42 євро до 58 євро за тонну і продовження дії мита до 15 вересня 2021 року.

Джерело: Українські новини