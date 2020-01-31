Зеленський підписав зміни до закону про працю



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Президент підписав зміни до Кодексу законів про працю

Документом вносяться зміни, які зменшують розмір штрафних санкцій за порушення вимог трудового законодавства

Президент Володимир Зеленський підписав закон «Про внесення змін до Кодексу законів про працю України (щодо усунення норм, які порушують права та законні інтереси роботодавців України)» (№1233).

Про це йдеться на сторінці законопроєкту на сайті Верховної Ради.

У графі «Дати та стан проходження» зазначається, що закон 31 січня повернуто з підписом від президента.

Так, вносяться зміни до статті 265 Кодексу законів про працю України щодо зменшення розміру штрафних санкцій за порушення вимог трудового законодавства.

Відповідно до закону, фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, встановлений на підприємстві, і виплата заробітної плати (винагороди) без нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та податків карається у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення.

При цьому до юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, які використовують найману працю, та є платниками єдиного податку першої-третьої груп, застосовується попередження.

Якщо ж таке порушення було вчинене повторно протягом двох років з дня виявлення порушення - воно карається у тридцятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення.

Крім того, недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці карається у двократному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення.

Нагадаємо, в грудні Рада підтримала в другому читанні законопроект №1233 «Про внесення змін до Кодексу законів про працю України (щодо усунення норм, які порушують права і законні інтереси роботодавців України)». За документ проголосували 267 нардепів.