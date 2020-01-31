Не варто ображати Олену Зеленську через діяльність її чоловіка

Борислав Береза Народний депутат України 8 скликання Верховної Ради

Борислав Береза

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: УНІАН

Є претензії до чоловіка Олени Зеленської Володимира? Пишіть йому, вказуйте на факти

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Прочитал о том, что Елена Зеленская снесла свою новую страничку в фб из-за комментариев с оскорблениями, которых там навалили огромное количество.

Считаю, что травля, hate speech, любые оскорбления и подобное поведение - это точно не проявление адекватного, взрослого и здорового человека. Люди не должны и не могут уподобляться шакалам и набрасываясь толпой проявлять подобную брутальность. Есть претензии к деятельности ее мужа? Пишите ему. Указывая на факт.

Но материть, хамить и чехвостить за то, что она его жена? Это тупость и низость. Я с таким сталкивался только со стороны запоребриковых. Они считают, что это нормально. Кто так же считает, что это нормально, те видимо действительно являются одним народом с этими существами. А мне это противно.

Я очень хорошо помню, как меня в детстве оскорбляли и били только за то, что я еврей. И помню, как меня защищали парни из нашего двора, которые не были евреями, но для которых я был своим, с того же двора. Меня тогда научили этим, что бить надо и можно за дело, а не потому, что тебе чья-то рожа или национальность не нравится. За слово и за дело. А не чтоб унизить или самоутвердиться. И приучили к тому, что если кто-то идет на паскудство, то молчать не стоит. Дворовое воспитание, оно такое.

Джерело: блог Борислава Берези

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