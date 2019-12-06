Зеленський підтвердив, що в Парижі поспілкується з Путіним віч-на-віч



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Президент України Володимир Зеленський хоче побачитися з Путіним, щоб зрозуміти, чи хоче він завершити війну

Двохсторонні зустрічі будуть у всіх лідерів «нормандської четвірки», зазначив Зеленський

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що проведе двухсторонню зустріч з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним.

Про це він повідомив в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера».

За його словами, двохсторонні зустрічі будуть у всіх лідерів «нормандської четвірки».

«Так, (планується - ред.) всі двосторонні зустрічі будуть у всіх президентів. У всіх», - заявив Зеленський.

Він пояснив, що побачитися з Путіним потрібно, щоб зрозуміти, чи хоче він завершити війну.

«Ми говорили з президентом РФ по телефону, але це телефонна розмова. Я хочу побачити людину, і хочу привезти з Нормандії розуміння і відчуття, що дійсно всі хочуть завершити війну. Я це точно зможу зрозуміти за столом», - резюмував президент.

Як відомо, Нормандська зустріч відбудеться 9 грудня.

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