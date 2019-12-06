  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Зеленський підтвердив, що в Парижі поспілкується з Путіним віч-на-віч

    • Розсилка
    Президент України Володимир Зеленський хоче побачитися з Путіним, щоб зрозуміти, чи хоче він завершити війну - Зеленський підтвердив, що в Парижі поспілкується з Путіним віч-на-віч
    Президент України Володимир Зеленський хоче побачитися з Путіним, щоб зрозуміти, чи хоче він завершити війну

    Двохсторонні зустрічі будуть у всіх лідерів «нормандської четвірки», зазначив Зеленський

    Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що проведе двухсторонню зустріч з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним.

    Про це він повідомив в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера».

    За його словами, двохсторонні зустрічі будуть у всіх лідерів «нормандської четвірки».

    «Так, (планується - ред.) всі двосторонні зустрічі будуть у всіх президентів. У всіх», - заявив Зеленський.

    Він пояснив, що побачитися з Путіним потрібно, щоб зрозуміти, чи хоче він завершити війну.

    «Ми говорили з президентом РФ по телефону, але це телефонна розмова. Я хочу побачити людину, і хочу привезти з Нормандії розуміння і відчуття, що дійсно всі хочуть завершити війну. Я це точно зможу зрозуміти за столом», - резюмував президент.

    Як відомо, Нормандська зустріч відбудеться 9 грудня.

    Читати більше:
    Німеччина Путін Франція Володимир Зеленський президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ