Зеленський після ста днів президентства проведе прес-конференцію
Прес-конференція Зеленського очікується в кінці серпня – на початку вересня
Глава держави Володимир Зеленський проведе велику прес-конференцію після ста днів президентства.
Про це заявила його прес-секретар Юлія Мендель на брифінгу у понеділок, 3 червня.
Мендель повідомила, що після ста днів будуть результати президентства Зеленського.
«Ви можете розраховувати на велику конференцію, коли буде сто днів президентства. Вже будуть якісь напрацьовані результати», - сказала вона журналістам.
Прес-конференція Зеленського очікується в кінці серпня – на початку вересня.
Нагадаємо, Зеленський призначив своїм прес-секретарем Юлію Мендель. У понеділок, 3 червня, вона провела брифінг для журналістів біля будівлі Адміністрації президента.
Джерело: РБК-Україна