Зеленський після ста днів президентства проведе прес-конференцію



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Прес-конференція Зеленського очікується в кінці серпня – на початку вересня

Глава держави Володимир Зеленський проведе велику прес-конференцію після ста днів президентства.

Про це заявила його прес-секретар Юлія Мендель на брифінгу у понеділок, 3 червня.

Мендель повідомила, що після ста днів будуть результати президентства Зеленського.

«Ви можете розраховувати на велику конференцію, коли буде сто днів президентства. Вже будуть якісь напрацьовані результати», - сказала вона журналістам.

Прес-конференція Зеленського очікується в кінці серпня – на початку вересня.

Нагадаємо, Зеленський призначив своїм прес-секретарем Юлію Мендель. У понеділок, 3 червня, вона провела брифінг для журналістів біля будівлі Адміністрації президента.

Джерело: РБК-Україна