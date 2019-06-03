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    Зеленський після ста днів президентства проведе прес-конференцію

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    Зеленський після ста днів президентства проведе прес-конференцію

    Прес-конференція Зеленського очікується в кінці серпня – на початку вересня

    Глава держави Володимир Зеленський проведе велику прес-конференцію після ста днів президентства.

    Про це заявила його прес-секретар Юлія Мендель на брифінгу у понеділок, 3 червня.

    Мендель повідомила, що після ста днів будуть результати президентства Зеленського.

    «Ви можете розраховувати на велику конференцію, коли буде сто днів президентства. Вже будуть якісь напрацьовані результати», - сказала вона журналістам.

    Прес-конференція Зеленського очікується в кінці серпня – на початку вересня.

    Нагадаємо, Зеленський призначив своїм прес-секретарем Юлію Мендель. У понеділок, 3 червня, вона провела брифінг для журналістів біля будівлі Адміністрації президента.

    Джерело: РБК-Україна

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