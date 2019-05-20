Зеленський розцілував колегу з 95 кварталу перед інавгурацією



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Володимир Зеленський вже встиг потискати руки українцям, які прийшли його привітати під Раду, і відповісти на їх питання

Новообраний президент Володимир Зеленський після протокольної зйомки на площі Конституції поцілував свого колегу по «95 кварталу» Олега Кошового у лоб.

Під час зйомки присутні люди задали йому кілька питань.

«Як настрій?» - запитав один з присутніх.

«Та нормальний», - відповів йому Зеленський.

«Обіцяли фішечки. Де вони?» - запитав інший.

«Дивись. Ближче до людей – головна фішка наша» , - сказав Зеленський, підійшовши до нього і потиснувши руку.

При цьому Зеленський не відповів на питання, чи буде він відновлювати відносини з Росією.