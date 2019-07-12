Зеленський помилував політв’язня Литвінова документ



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Сергія Литвінова незабаром звільнять із Диканівської виправної колонії

Чотири місяці тому Литвінова передали згідно з міжнародною конвенцією між Росією і Україною

Президент України Володимир Зеленський помилував засудженого у РФ українського політв’язня Сергія Литвінова, який перебуває у Диканівській виправній колонії. У Міністерстві юстиції України підписано наказ про негайне звільнення Литвінова.

Про це повідомив заступник міністра юстиції Сергій Петухов на своїй сторінці у Facebook.

«Підписав наказ про негайне звільнення Сергія Литвінова з Диканівської виправної колонії», - написав Петухов.

Він також оприлюднив наказ, де зазначено, що Литвінова помилував президент України Володимир Зеленський.

«Фізичне звільнення відбудеться, коли документи прибудуть в колонію, це має відбутися найближчим часом. Тримаю ситуацію на контролі», - написав Петухов.

Додамо, що указ президента про помилування датований 11 липня 2019 року.

Як повідомляли українські ЗМІ, засуджений у Росії українець Сергій Літвінов, якого українські правозахисники називали політв’язнем, перебуває нині в Диканівській колонії №12 міста Харкова.

Як повідомив журналістам сам Литвінов, там він перебуває з 1 березня 2019 року. Його передали згідно з міжнародною конвенцією між Росією і Україною.

Нагадаємо, мешканця села Комишне Луганської області Сергія Литвінова затримали влітку 2014 року в Ростові-на-Дону за звинуваченнями у розбої – за словами захисту, сфальсифікованими. В 2016 році він був етапований у колонію в Магадані, отримавши за вироком суду в Ростові-на-Дону вісім з половиною років ув’язнення.