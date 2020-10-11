У Хабаровську люди знову вийшли на антиурядовий протест
Люди вийшли до будівлі регіонального уряду після силового розгону напередодні
У Хабаровську 93-й день акцій на підтримку арештованого Сергія Фургала: люди вийшли до будівлі регіонального уряду після силового розгону ОМОНу напередодні.
Про це повідомляє DVHUB.RU.
Люди прийшли з прапорами Хабаровського краю. У деяких в руках плакати і фотографії з Сергієм Фургалом.
Переважна більшість тих, хто прийшов сьогодні на мітинг – це жінки похилого віку. На площі близько 500 осіб.
Люди по черзі беруть мікрофон і висловлюються. Багато хто незадоволений тим, що уряд Росії допомагає не жителям своєї країни.
Люди пропонують поліцейським взяти мікрофон і пояснити, чому вони стоять по той бік, а не з народом. Один з хабаровчан згадав, що у них скасували далекосхідні надбавки, зробивши їх преміями, через які вони тепер і стоять на мітингах.
Як повідомлялося, наприкінці серпня жителі Хабаровська в 50-й раз поспіль влаштували несанкціоновану акцію на підтримку колишнього губернатора Хабаровського краю Сергія Фургала, заарештованого у справі про організацію вбивств і замахів.
Нагадаємо, 10 жовтня у російському місті Хабаровськ правоохоронці вперше за три місяці розігнали протест на підтримку заарештованого губернатора Хабаровського краю Сергія Фургала. Всього затримали 25 людей.