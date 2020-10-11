У Хабаровську люди знову вийшли на антиурядовий протест



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Акція протесту у Хабаровську Фото: Dvhub.RU

Люди вийшли до будівлі регіонального уряду після силового розгону напередодні

У Хабаровську 93-й день акцій на підтримку арештованого Сергія Фургала: люди вийшли до будівлі регіонального уряду після силового розгону ОМОНу напередодні.

Про це повідомляє DVHUB.RU.

Люди прийшли з прапорами Хабаровського краю. У деяких в руках плакати і фотографії з Сергієм Фургалом.

Переважна більшість тих, хто прийшов сьогодні на мітинг – це жінки похилого віку. На площі близько 500 осіб.

Люди по черзі беруть мікрофон і висловлюються. Багато хто незадоволений тим, що уряд Росії допомагає не жителям своєї країни.

Люди пропонують поліцейським взяти мікрофон і пояснити, чому вони стоять по той бік, а не з народом. Один з хабаровчан згадав, що у них скасували далекосхідні надбавки, зробивши їх преміями, через які вони тепер і стоять на мітингах.

9 липня в Хабаровську затримали губернатора краю Сергія Фургала, який очолював регіон з осені 2018 року. Його звинуватили в організації вбивств і замахів на підприємців у 2004-2005 роках, після чого відправили до Москви й заарештували. Очільник краю ці звинувачення заперечує. Місцеві жителі впевнені в політичному підґрунті кримінального переслідування Фургала. З 11 липня у Хабаровську та інших містах краю, всього Далекого Сходу тривають мітинги на підтримку Фургала.

Як повідомлялося, наприкінці серпня жителі Хабаровська в 50-й раз поспіль влаштували несанкціоновану акцію на підтримку колишнього губернатора Хабаровського краю Сергія Фургала, заарештованого у справі про організацію вбивств і замахів.

Нагадаємо, 10 жовтня у російському місті Хабаровськ правоохоронці вперше за три місяці розігнали протест на підтримку заарештованого губернатора Хабаровського краю Сергія Фургала. Всього затримали 25 людей.