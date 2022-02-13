Зеленський попросив Байдена якнайшвидше приїхати в Україну

Зеленський відновив заклики до Вашингтона надати більшу військову та фінансову підтримку Україні

Президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови із американським колегою Джо Байденом запропонував йому відвідати Україну. Про це повідомляє телеканал CNN з посиланням на джерело в українському уряді.

Високопоставлений український чиновник сказав, що Зеленський відновив заклики до Вашингтона надати більшу військову та фінансову підтримку Україні та попросив Байдена відвідати Україну якомога швидше.

Співрозмовник телеканалу зазначив, що візит американського президента до Києва на тлі поточної кризи є вкрай малоймовірним.

Чиновник, який був поінформований про розмову, сказав CNN, що Зеленський використав дзвінок, щоб запропонувати те, що чиновник назвав «конкретними ідеями щодо зменшення російської загрози Україні», наприклад надання Україні більшої військової підтримки, включаючи більш сучасне озброєння.

Раніше повідомлялося, що президенти США та України Джо Байден та Володимир Зеленський провели телефонну розмову. Сторони обговорили ситуацію на російсько-українському кордоні.