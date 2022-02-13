  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Літак із військовою допомогою від Британії прибув до України

    До України прибула ще одна партія військової допомоги від Великої Британії - Літак із військовою допомогою від Британії прибув до України
    До України прибула ще одна партія військової допомоги від Великої Британії

    Британія відпраквила військові вантажі та обладнання для сил територіальної оборони ЗСУ

    В аеропорту «Бориспіль» здійснив посадку літак Повітряних сил Великої Британії. Ймовірно, ним відправили військову допомогу для України. Про це йдеться на сайті Flightradar24, який у режимі реального часу відстежує польоти по всьому світі.

    Зазначимо, літак Boeing C-17A Globemaster III з реєстраційним номером ZZ175 вилетів з британської авіабази Brize Norton 13 лютого о 16:10. Він приземлився у київському аеропорту о 21:10.

    Літак перебуває на озброєнні Повітряних сил Великої Британії.

    9 лютого до України прибув літак з військовою допомогою від Великої Британії.

    Згодом міністр оборони уточнив, яку військову допомогу привіз літак із Британії.

    Раніше Україна отримала від США ще 130 тонн воєнної допомоги, Javelin та гранат (відео).

    5 лютого у Київ прибув восьмий літак із військовою допомогою від Сполучених Штатів Америки. На борту літака майже 90 т озброєння, яке передадуть українським військовим.

    Теги: Київ міністр літак військові озброєння
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Літак із військовою допомогою від Британії прибув до України