Літак із військовою допомогою від Британії прибув до України

До України прибула ще одна партія військової допомоги від Великої Британії

Британія відпраквила військові вантажі та обладнання для сил територіальної оборони ЗСУ

В аеропорту «Бориспіль» здійснив посадку літак Повітряних сил Великої Британії. Ймовірно, ним відправили військову допомогу для України. Про це йдеться на сайті Flightradar24, який у режимі реального часу відстежує польоти по всьому світі.

Зазначимо, літак Boeing C-17A Globemaster III з реєстраційним номером ZZ175 вилетів з британської авіабази Brize Norton 13 лютого о 16:10. Він приземлився у київському аеропорту о 21:10.

Літак перебуває на озброєнні Повітряних сил Великої Британії.

9 лютого до України прибув літак з військовою допомогою від Великої Британії.

Згодом міністр оборони уточнив, яку військову допомогу привіз літак із Британії.

Раніше Україна отримала від США ще 130 тонн воєнної допомоги, Javelin та гранат (відео).

5 лютого у Київ прибув восьмий літак із військовою допомогою від Сполучених Штатів Америки. На борту літака майже 90 т озброєння, яке передадуть українським військовим.