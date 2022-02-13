З'явилися перші подробиці розмови Байдена із Зеленським
Білий дім повідомив, що розмова тривала майже годину
Білий дім повідомив перші подробиці телефонної розмови Байдена із Зеленським, яка тривала трохи менше години.
«Президент Байден підтвердив прихильність США суверенітету і територіальної цілісності України. Президент Байден ясно дав зрозуміти, що Сполучені Штати разом зі своїми союзниками і партнерами дадуть відповідь швидко і рішуче на будь-яку подальшу російську агресію проти України», – заявили в США.
Також «два лідери погодилися із важливістю продовувати дипломатію і стримування у відповідь на нарощування Росією військової потужності біля кордонів України».
Нагадаємо, Зеленський розповів, що провів дві важливі телефонні розмови з нашими партнерами.
Президент України Володимир Зеленський провів дві важливі телефонні розмови з нашими партнерами. Про це Зеленський повідомив на своїй сторінці в Telegram.
«Провів дві важливі телефонні розмови з нашими партнерами: президентом Франції Еммануелем Макроном і прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Маємо незмінну підтримку Франції щодо активізації мирного процесу в межах «Нормандської четвірки» та протистояння провокаціям задля деескалації конфлікту», – йдеться у повідомленні.